Wimbledon 2021: Roger Federer avanti senza problemi, 19° successo su Richard Gasquet

Roger Federer non ha particolari problemi nella continuazione del suo viaggio a Wimbledon. Lo svizzero supera per la 19a volta su 21 confronti il francese Richard Gasquet con il punteggio di 7-6(1) 6-1 6-4 in un’ora e 51 minuti di gioco. Ora per lui ci sarà una sfida più complessa per due motivi: l’avversario è Cameron Norrie, e visto che è anche padrone di casa non avrà il Centre Court dalla sua parte come di solito accade in giro per il mondo.

Nel primo set ci sono subito i fuochi d’artificio, con Federer che ha subito una palla break e Gasquet che risponde con tre non consecutive, ma anche in questo caso nulla accade. Di grandi ulteriori brividi non ce ne sono, se non per un paio di game brevemente finiti ai vantaggi, anche se il pubblico si diverte per certi tratti. Si arriva così al tie-break, che l’elvetico prende subito in mano e domina in lungo e in largo per 7-1.

Il francese non demorde, almeno inizialmente, e ne esce una parte iniziale di secondo parziale che strizza davvero l’occhio al pubblico, specie per il duello sui rovesci. La palla break ottenuta da Gasquet, però, non viene trasformata, e successivamente è lui a gettare all’aria un 40-0, che viene trasformato in 2-0 da Federer. Quest’ultimo scappa via e non si volta più indietro: il 6-1 è dietro l’angolo.

Non cambia la musica con il prosieguo, con l’8 volte campione sempre in controllo della situazione. Sul 2-2 arriva la chance di allungo per Federer, che però mette in rete il rovescio. Sul 3-3, però, è Gasquet a non essere propriamente preciso con la palla corta vicino alla rete, che poi è quella che non passa regalando il turno di battuta al suo avversario. Sul 5-3 il transalpino deve annullare un match point sul proprio servizio, ci riesce, ma non può niente pochi minuti dopo quando a battere è il suo dirimpettaio.

Qualche numero: 65%-57% di prime in campo, e soprattutto 84%-65% di punti vinti con la prima. Enorme anche il divario nel rapporto vincenti-gratuiti, 49-26 per lo svizzero e 20-23 per il francese.

Foto: LaPresse