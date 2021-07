Wimbledon 2021: oggi in campo Berrettini contro Van De Zandschulp. Sonego sfida Galan Riveros. Mager incrocia Kyrgios

Sarà quarta giornata di Wimbledon 2021 molto intensa anche in chiave azzurra. Dopo il buon esordio di ieri contro Guido Pella, oggi Matteo Berrettini sfiderà nel match di secondo turno il neerlandese Botic Van De Zandschulp. Una partita sulla carta decisamente alla portata del tennista romano.

Il numero 9 del mondo è candidato a un ruolo da protagonista nello Slam londinese e quella odierna dovrà essere solo una tappa di passaggio verso le fasi calde della manifestazione. Tra i due tennisti non ci sono precedenti ma il bagaglio tecnico e fisico di Berrettini è nettamente superiore a quello del neerlandese che ieri, tra le altre cose, è stato costretto a una battaglia lunga oltre due ore e mezza per aver ragione di Gregoire Barrere. Proprio per questi motivi i favori del pronostico sono nettamente dalla parte del romano che potrebbe puntare a chiudere in tre set la sfida per non rimanere troppo tempo in campo.

Partita sulla carta abbordabile anche per Lorenzo Sonego che dovrà vedersela con il colombiano Daniel Elahi Galan Riveros. Il numero 112 del mondo non rappresenta un ostacolo insormontabile, tutt’altro, e il piemontese è in un ottimo stato di forma. Da lui ci si attende un match solido che, anche senza particolari picchi, dovrebbe bastare per staccare il pass per il terzo turno.

Chiamato all’impresa invece Gianluca Mager che affronterà Nick Kyrgios. Lo stravagante tennista australiano è uomo dal talento cristallino ma dal carattere complicato. Molto, vista la differenza di spessore tecnico tra i due, dipenderà dalla tenuta psicologica del numero 37 del mondo che se dovesse essere in giornata positiva rappresenterebbe una montagna troppo alta da scalare. Alternativamente il ligure potrebbe giocarsi le sue carte a caccia del successo.

Molto interessanti anche gli incroci che vedranno opposti il tedesco Alexander Zverev all’americano Tennys Sandgren, il russo Daniil Medvedev al giovane talento spagnolo Carlos Alcaraz e il re di Wimbledon Roger Federer contro il transalpino Richard Gasquet.

In campo femminile Camila Giorgi sarà chiamata a una partita di alto profilo, magari riproponendo quanto di buono fatto nel match di ieri, sfidando la ceca numero 22 del mondo Karolina Muchova.

