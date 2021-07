Novak Djokovic sta rispettando abbastanza agevolmente la tabella di marcia che conduce verso la finale di Wimbledon. Il campione serbo resta ampiamente il favorito alla vittoria dello Slam sull’erba londinese, potendo contare anche sul sostegno del pubblico che nella prima settimana l’ha incitato sempre con costanza.

“A essere onesti è stato fantastico, ho avvertito un bel sostegno. È anche comprensibile che la gente voglia veder vincere chi è sfavorito, a volte riesco a farmelo scivolare addosso, altre lo avverto. È normale, siamo umani. Poi dipende sempre da dove si gioca e contro chi“.

Il grande obiettivo per Djokovic, oltre che vincere Wimbledon, sarebbe quello di appaiare in testa alla classifica all time degli Slam conquistati gli altri due componenti dei “Big3” ovvero Roger Federer e Rafael Nadal entrambi a quota 20 con un solo titolo di vantaggio sul serbo.

“Sarebbe un privilegio battere i record nello sport che amo più di quanto pensi qualcuno al di fuori del circuito. Rappresentano una motivazione a fare sempre meglio. Allo stesso tempo, penso che discorsi come quello sul più grande di tutti i tempi possano far deragliare l’attenzione da ciò che conta di più: cerco di prepararmi al meglio per le fasi decisive di tornei come questi, non è un segreto che io stia cercando di vincere il maggior numero possibile di Slam“.

Foto: LaPresse