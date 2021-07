Wimbledon 2021: Lorenzo Sonego supera in quattro set Daniel Elahi Galan Riveros e vola al terzo turno

Lorenzo Sonego batte in quattro set 4-6 6-3 7-6 6-1 il colombiano Daniel Elahi Galan Riveros. Un match estremamente combattuto nel quale l’azzurro è cresciuto pian piano. Un successo importante per le modalità con le quali è arrivato che dà rinnovata fiducia al piemontese anche in vista della prossima sfida contro l’australiano James Duckworth.

Avvio di partita drammatico di Sonego che è stranamente falloso e impreciso nell’impostare il gioco. Il colombiano da par suo gestisce tutto con molto ordine e trovando guizzi di buona qualità che gli consentono di portare a casa ben quattro game consecutivi e due break (0-4). Un parziale inatteso al quale il piemontese prova a porre rimedio strappando il servizio a Galan nel sesto game (2-4). Il numero 112 del mondo, però, riprende a mettere in campo la prima con grande continuità e chiude 4-6.

Nel secondo set è l’azzurro a partire bene. Sonego nel secondo game sfrutta la prima opportunità per piazzare il break e allungare sul 2-0. Il piemontese si aiuta spesso col servizio e non lascia praticamente mai l’opportunità al sudamericano di rientrare in corsa. Nonostante i tentativi di aggredire Galan non trova spazio nella trama dell’italiano che si impone 6-4.

Il terzo parziale inizia con un break e controbreak che mette in luce il passaggio a vuoto di Sonego e la capacità immediata di porvi rimedio (1-2). L’azzurro continua a essere aggressivo e grazie alla profondità dei suoi colpi strappa ancora una volta il servizio al colombiano (3-2). A questo punto si potrebbe immaginare un proseguo di set in discesa per il piemontese che deve fare i conti con la grinta e il pizzico di fortuna che aiuta l’avversario a rientrare immediatamente (3-3).

Un set così equilibrato non può che concludersi al tie-break. Sonego dopo aver gestito bene i suoi primi due servizi ottiene il minibreak grazie al doppio fallo dell’avversario (3-1). L’azzurro riesce a conquistare anche dopo il cambio di campo un punto nel turno di battuta di Galan e chiude 7-3.

Il contraccolpo che subisce il colombiano è pesante con l’italiano che nel quarto set ne approfitta per piazzare il break nel quarto game (3-1). Galan non riesce più a ritrovarsi e Sonego prende il sopravvento tanto che nel sesto gioco strappa ancora il servizio all’avversario prima di chiudere 6-1.

Le statistiche mostrano la superiorità del piemontese che ha conquistato il 77% di punti con la prima di servizio contro il 67% dell’avversario. Leggermente meglio Galan con la seconda con la quale ha ottenuto il 41% dei punti contro il 37% dell’azzurro. Sonego al prossimo turno troverà l’australiano James Duckworth.

Foto: LaPresse