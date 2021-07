Wimbledon 2021, le partite di oggi: Berrettini e Sonego in campo per gli ottavi, Federer con il padrone di casa Norrie

La prima settimana di Wimbledon si chiude di sabato per l’ultima volta. Questo 2021 vedrà per l’ultima volta il Middle Sunday, il giorno di pausa prima del rush finale dei Championships; ma prima un sabato pieno di partite che andranno a concludere il terzo turno per avere i migliori sedici dei due tabelloni.

Italia che sopravvive ancora con due giocatori ancora in campo, entrambi in apertura di giornata. Il campo 3 sarà la casa di Matteo Berrettini: alle ore 11 locali, le 12 nel Bel Paese, il tennista romano sfiderà Aljaz Bedene, sloveno di nascita ma britannico d’adozione avendo difeso anche questi colori fino al 2018. Per l’azzurro il suo avversario gli porta alla mente bei ricordi: fu lui il primo scoglio della cavalcata agli ottavi londinesi, quando poi venne sconfitto nettamente da Roger Federer.

Allo stesso momento, sul campo 17, sarà presente Lorenzo Sonego. Il giocatore torinese ha una ghiotta occasione per entrare nella seconda settimana contro l’australiano James Duckworth, per la prima volta al terzo turno di uno Slam. Lorenzo ha disputato due partite solide con Pedro Sousa e Daniel Elahi Galan Riveros e con un’eventuale successo può regalarsi una sfida da sogno contro Roger Federer.

Fenomeno svizzero permettendo: l’otto volte vincitore di Wimbledon se la vedrà con il padrone di casa Cameron Norrie sul campo centrale in un’atmosfera che sarà sicuramente ibrida. Sul campo 1 ci sarà anche la seconda testa di serie del tabellone, Daniil Medvedev, chiamato ad una bella prova di maturità con Marin Cilic, mentre il campo 2 sarà la casa di Alexander Zverev contro l’americano Taylor Fritz. Occhio di riguardo per la sfida tra Felix Auger-Aliassime e Nick Kyrgios.

Nel tabellone femminile, la prima testa di serie Ashleigh Barty avrà il suo da fare con la ceca Katerina Siniakova sul centrale, campo che vedrà protagonista anche Cori Gauff in mattinata con Kaja Juvan. Karolina Muchova, giustiziera di Camila Giorgi, affronterà sul campo 18 Anastasya Pavlyuchenkova, mentre Jelena Ostapenko se la vedrà con Alja Tomljanovic.

