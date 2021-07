Un buon esordio per Camila Giorgi quello sull’erba di Wimbledon. L’azzurra si è imposta con estrema facilità nel primo turno dello Slam londinese contro la svizzera Jil Teichmann (n.55 del mondo) sullo score di 6-2 6-2, regalando decisamente poco all’avversaria e portando a termine in maniera molto convincente il match.

La marchigiana ha concluso la propria opera con 21 vincenti e solo 11 errori non forzati, numeri che certificano la prestazione estremamente solida di Camila: “Mi sono trovata molto bene ed ho giocato una bella partita. Fisicamente sono stata bene rispetto alla partita di Eastbourne dove mi sono ritirata“, le parole dell’azzurra che fanno riferimento al ritiro nel corso del match di semifinale del WTA di Eastbourne per un problema alla coscia.

Fortunatamente tutto sembra essere rientrato e le sensazioni sono buone: “Sono ordinata ultimamente e non faccio tattiche senza senso quindi questo mi ha aiutato tanto giocando in questo modo. Se invece inizio a fare qualsiasi cosa diventa difficile. Oggi mi sono trovata davvero molto bene in campo“, ha aggiunto la tennista nostrana.

Oggi ritroveremo Giorgi e il confronto sarà complicato perché ad affrontarla ci sarà la ceca Karolina Muchova (testa di serie n.19), uscita vittoriosa in maniera netta dal match contro la cinese Zhang per 6-3 6-3. Una sfida impegnativa per la nostra portacolori dal momento che Muchova è tennista ben dotata tecnicamente e il suo stile si adatta a questa superficie. L’azzurra, pertanto, dovrà limitare i gratuiti come nel primo incontro per accedere al 3° turno.

Foto: LaPresse