Matteo Berrettini sarà nuovamente in campo quest’oggi per affrontare l’olandese Botic van de Zandschulp nel 2° turno di Wimbledon. Sull’erba dei Championships l’azzurro dovrà esprimere il proprio miglior tennis e non lasciarsi fuorviare dalla classifica (n.139 ATP) del suo avversario che, non avendo nulla da perdere, si esprimerà al meglio. Spetterà a Matteo far capire fin da subito chi comanda.

Guardando però alla classifica, l’azzurro con i suoi 4378 punti all’attivo è n.8 del mondo virtuale davanti a Roger Federer. Perché? Entrambi i tennisti dovranno difendere dei punti acquisiti rispetto alla prestazione di Wimbledon 2019, dal momento che l’anno scorso lo Slam non si è tenuto. Come è previsto dal regolamento, i risultati dei tornei giocati tra il 4 marzo e il 5 agosto 2019, non disputati nel 2020, restano in classifica ma ridotti del 50%. Se un tennista non farà meglio nel 2021, allora potrà contare sul 50% del vecchio risultato.

Tradotto: il romano deve difendere 180 punti a Wimbledon, ne terrà comunque 90 (il 50%) in caso di risultato peggiore del terzo turno; Federer ne deve difendere 1200 e ne terrà comunque 600 (il 50%) in caso di risultato peggiore delle semifinali. E’ evidente che sia l’elvetico ad avere una situazione più complicata da confermare rispetto all’azzurro.

Armandoci di calcolatrice si può affermare che l’Italiano resterà a 4378 punti (-90 punti rispetti al ranking del 28 giugno) fino al terzo turno, mentre in caso di prosecuzione del cammino la successione sarebbe la seguente:

CLASSIFICA MATTEO BERRETTINI WIMBLEDON 2021

Ranking lunedì 28 giugno: 4468 punti

Punti da scartare dopo Wimbledon: 180 (ne terrebbe 90 in ogni caso)

Punti fino al terzo turno a Wimbledon: 4378

Punti con gli ottavi a Wimbledon: 4468

Punti ai quarti a Wimbledon: 4648

Punti in semifinale a Wimbledon: 5008

Punti in finale a Wimbledon: 5488

Punti in caso di vittoria a Wimbledon: 6288

Lo svizzero, invece, resterà con 4215 punti fino ai quarti, in caso di qualificazione alle semifinali allora si isserebbe a 4335, con la finale passerebbe a 4815 e in caso di successo assoluto toccherebbe 5615.

CLASSIFICA DI ROGER FEDERER

Ranking lunedì 28 giugno: 4815 punti

Punti da scartare dopo Wimbledon: 1200 (ne terrebbe 600 in ogni caso)

Punti fino ai quarti a Wimbledon: 4215

Punti in semifinale a Wimbledon: 4335

Punti in finale a Wimbledon: 4815

Punti in caso di vittoria a Wimbledon: 5615

Da ciò si può dedurre che Matteo sarebbe certo di essere n.8 del mondo davanti a Federer se il fuoriclasse nativo di Basilea non arrivasse in finale. Nel caso in cui Roger dovesse raggiungere l’atto conclusivo, allora al romano sarebbe necessaria almeno la qualificazione alla semifinale e, ironia della sorte, Federer potrebbe essere uno dei rivali.

Foto: LaPresse