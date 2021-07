Vuelta a España 2021, quando inizia e chi parteciperà? Date, programma, orari, tv

La Vuelta a España 2021 si correrà da sabato 14 agosto a domenica 5 settembre. Manca dunque meno di un mese all’inizio della corsa a tappe di tre settimane in terra iberica: ci sarà giusto il tempo di tirare il fiato dopo il Tour de France, gustarsi le Olimpiadi e poi ci si tufferà in questa nuova avventura. Si preannuncia grande spettacolo perché è preannunciato un parterre davvero di lusso tra cui spiccano Egan Bernal e Tadej Pogacar: il colombiano, vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, ha già confermato ufficialmente la propria presenza; lo sloveno, dominatore degli ultimi due Tour de France, non ha ancora sciolto tutte le riserve dopo che la sua UAE Emirates lo aveva annunciato.

Al via da Burgos potrebbe esserci anche lo sloveno Primoz Roglic, ma il campione in carica è incappato in una brutta caduta durante l’ultima Grande Boucle e non si sa ancora se riuscirà a essere al top della forma. Dovrebbero esserci anche lo spagnolo Mikel Landa, il colombiano Rigoberto Uran, il francese Romain Bardet, lo spagnolo Miguel Angel Lopez, annunciato anche il britannico Chris Froome. Punti interrogativi invece su Richard Carapaz (terzo al Tour de France), mentre l’Italia si affiderà in particolar modo a Giulio Ciccone, che potrebbe fare bene in classifica generale dopo quanto di buono mostrato al Giro d’Italia prima della caduta che lo ha costretto al ritiro quando era in lotta per il podio.

La Vuelta di Spagna sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+ oltre che su DAZN, Sky Go, Now TV. Garantita la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. L’evento non sarà trasmesso sulla Rai, che non detiene i diritti del terzo Grande Giro per importanza.

VUELTA A ESPAÑA 2021: QUANDO INIZIA? TUTTE LE DATE

La Vuelta a España 2021 si correrà da sabato 14 agosto a domenica 5 settembre. Si corre sulla distanza delle 21 tappe: grande partenza da Burgos, arrivo a Santiago de Compostela (si apre e si chiude con due cronometro).

PERCORSO VUELTA A ESPAÑA 2021: LE DATE DI TUTTE LE TAPPE

14/08, Tappa 1: Burgos – Burgos (8 km, cronometro individuale)

15/08, Tappa 2: Caleruega – Burgos (169.5 km )

16/08, Tappa 3: Santo Domingo de Silos – Picón Blanco (203 km)

17/08, Tappa 4: El Burgo de Osma – Molina de Aragón (163.6 km)

18/08, Tappa 5: Tarancón – Albacete (184.4 km)

19/08, Tappa 6: Requena – Alto de la Montaña de Cullera (159 km)

20/08, Tappa 7: Gandía – Balcón de Alicante (152 km)

21/08, Tappa 8: Santa Pola – La Manga del Mar Menor (163.3 km)

22/08, Tappa 9: Puerto Lumbreras – Alto de Velefique (187.8 km)

24/08, Tappa 10: Roquetas del Mar – Rincón de la Victoria (190.2 km)

25/08, Tappa 11: Antequera – Valdepeñas de Jáen (131.6 km)

26/08, Tappa 12: Jáen – Córdoba ( 166.7 km)

27/08, Tappa 13: Belmez – Villanueva de la Serena (197.2 km)

28/08, Tappa 14: Don Benito – Pico Villuercas (159.7 km)

29/08, Tappa 15: Navalmoral de la Mata – El Barraco (193.4 km)

31/08, Tappa 16: Laredo – Santa Cruz de Bezana (170.8 km)

01/09, Tappa 17: Unquera – Lagos de Covadonga (181 , 6 km)

02/09, Tappa 18: Salas – Alto d’El Gamoniteiru (159.2 km)

03/09, Tappa 19: Tapia – Monforte de Lemos (187.8 km)

04/09, Tappa 20: Sanxenxo – Mos (173,6 km)

05/09, Tappa 21: Padrón – Santiago de Compostella (33.7 km, cronometro individuale)

VUELTA A ESPAÑA 2021: I PARTECIPANTI DI SPICCO

Egan Bernal ha già confermato la presenza. Possibile un duello con Tadej Pogacar, ma la partecipazione dello sloveno non è ancora sicura al 100%. Possibile Primoz Roglic, se recupererà dall’infortunio avuto al Tour de France.

Dovrebbero esserci anche lo spagnolo Mikel Landa, il colombiano Rigoberto Uran, il francese Romain Bardet, lo spagnolo Miguel Angel Lopez, annunciato anche il britannico Chris Froome. L’Italia si affiderà soprattutto a Giulio Ciccone.

