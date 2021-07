Sono state presentate le maglie che l’Italia di volley maschile e femminile indosserà in occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Erreà Sport ha pensato a tre realizzazioni diverse per le nostre Nazionali. Come evidenzia l’azienda, sono stati rispettati il valore della tradizione e sono stati dati spunti innovativi si fondono in un mix armonico e moderno che esalta al massimo le caratteristiche di raffinatezza, innovazione e grande cura di ogni piccolo dettaglio.

Per la tonalità delle divise (blu, azzurro, bianco), Erreà sceglie il rispetto della classicità con il tradizionale l’azzurro “Italia” impreziosito con finiture blu all’interno del collo, nel bordo manica e lungo i fianchi. Il collo è bianco, con un particolare taglio a V rivisitato e chiuso da due lembi incrociati. Protagonista la grafica geometrica in stampa transfer tono su tono con motivi romboidali a movimentare la linea e la bandiera tricolore sfumata inserita al centro e nelle fianchette laterali. A lato cuore lo scudetto Coni e i cinque cerchi in uno speciale silicone termoadesivo. Ad impreziosire la maglia, tutte le cuciture in oro che ne esaltano l’eleganza.

Pregiati filati elasticizzati caratterizzano il tessuto tecnico con cui sono prodotte le casacche favorendo la massima estensibilità del capo oltre grande morbidezza. Leggerissime e confortevoli, si distinguono per eccellente resistenza all’abrasione, alle trazioni in gara e all’usura. Smanicate nel caso della nazionale maschile e femminile di volley, le divise si presentano con le maniche corte per la nazionale di sitting volley. Di seguito le FOTO delle divise della Nazionale Italiana di volley per le Olimpiadi di Tokyo 2021.

Foto: FIVB