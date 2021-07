Beach volley, Campionato Italiano 2021 Montesilvano. Quante sorprese nelle qualificazioni! Da domani main draw in diretta su OA Sport

E’ l’Abruzzo, nella fattispecie Montesilvano, ad ospitare la terza tappa del Campionato Assoluto di Beachvolley che va in scena da oggi 9 Luglio, a domenica 12 Luglio, nella struttura adibita in spiaggia libera in Via Aldo Moro.

Sulla riviera adriatica si sono presentate all’appuntamento pre Coppa Italia, che si svolgerà nel prossimo weekend a Bellaria-Igea Marina, tantissime coppie, così tante da affollare il reparto qualifiche e trasformarlo in una sorta di girone dei dannati. Tra le donne accedono al Main Draw le combattive Dalmazzo/Ferraris, Orsi Toh/Mazzoni e Allegretti/Luca, mentre non c’è nulla da fare per il ritorno di Puccinelli/Colzi e delle azzurrine Tega/Bianchi che faticano a trovare una continuità.

In campo maschile, invece, fuori a sorpresa Lupo/Casellato, battuti dai giovani romagnoli, concittadini di Enrico Rossi, Bellomo/Mazzotti, mentre avanzano senza problemi Dal Corso/Marchetto e Krumins/Maletti. Questi tutti i risultati della giornata.

Primo turno qualificazioni donne: Leoni/Lenzo-Gretarsdottir/Vigfusdottir 2-1, Guidi/Panzetta-Foresti/Guidi 0-2, Giacosa/Bechis-Orsi Toth/Mazzoni 0-2, Franzoni/Francesconi-Balducci/Monaco 2-0, Allegretti D/Luca-Dodi/Magi 2-0, Piccoli/Tagliapietra/Tega-Bianchi 0-2, Cimmino/Aime-Bonacina/Conti 2-0, Moltrasio/Leonardi-Shpuza/Lorandi 2-0, Rottoli/Ujka-Puccinelli/Colzi, Gabellini/Godenzoni-Auciello/Arrigo, Pratesi/Eaco-Sanguigni/Tamagnone, Frizziero/D’Addario-Dalmazzo/Ferraris.

Secondo turno qualificazioni donne: Leoni/Enzo-Foresti/Bridi 2-0, Orsi Toth R/Mazzoni-Franzoni/Francesconi 2-1, Allegretti D/Luca-Tega/Bianchi 2-0, Cimmino/Aime-Moltrasio/Leonardi 0-2, Puccinelli/Colzi-Gabellini/Godenzoni 1-2, Pratesi/Eaco-Dalmazzo/Ferraris 0-2

Primo turno donne: Toti/Allegretti-Fontemaggi/Menecozzi, Leoni/Enzo-Magnano/Colombi, Calì/Annibalini-Gabellini/Godenzoni, They/Breidenbach-Moltrasio/Leonardi, D. Allegretti/Luca-Scampoli/Bianchin, Dotta/Culiani-Dalmazzo/Ferraris, Orsi Toth/Mazzoni-Lantignotti/Michieletto.

Primo turno qualificazioni uomini: Lupo/Casellato Bye, Amorosi/Di Risio-Bellomo/Mazzotti 0-2, Tiozzo/Cottarelli-Acerbi/Jervolino 2-0, Crusca/Dal Molin-Fussi/Pera 2-0, Marchetto/Dal Corso-Alfieri/Galanti 2-0, Travi/Siccardi-Ciccarelli/Beccaceci 2-0, Titta/Tailli-Lascari/Cruciani 2-0, Toscani/Magini-Krumins/Maletti 0-2, Vitelli/Cappio-Spadoni/Camerani 2-1, De Fabritiis/Grossi/Di Santi/Rossini 2-0, Pizzichini/Giuliani-Luisetto/Rizzi 0-2, Rubino/Caldarola-Geromin/Camozzi 0-2

Secondo turno qualificazioni donne: Lupo/Casellato-Bellomo/Mazzotti 0-2, Tiozzo/Cottarelli-Crusca/Dal Molin 0-2, Marchetto/Dal Corso-Travi/Siccardi 2-0, Titta/Tailli-Krumins/Maletti 0-2, Vitelli/Cappio-De Fabritiis/Rossi 2-1, Luisetto/Rizzi-Geromin/Camozzi 2-0

Primo turno uomini: Abbiati/Andreatta-Krumins/Maletti, Ranghieri/Viscovich-Carucci/Bertoli, Alfieri/Sacripanti-Crusca/Dal Molin, Vitelli/Cappio-Benzi/Ficosecco, Cecchini/Ingrosso-Rizzi/Luisetto, Di Silvestre/Di Silvestre-Vanni/Caminati, Bonifazi/Manni-Marchetto/Dal Corso, Bellomo/Mazzotti-Windisch/Cottafava.

Simona Bastiani

Foto Fivb