Domenica 11 luglio non prendete impegni perchè sarà una giornata imperdibile per lo sport (italiano e non) e si potrà vivere tutta su Sky. Dalla finale della Copa America, passando per l’ultimo atto di Wimbledon con il nostro Matteo Berrettini, quindi la finale degli Europei di calcio 2021, infine nel cuore della notte toccherà a Gara-3 delle NBA Finals. In poco meno di 24 ore, quindi, vivremo grandissime emozioni con lo sport al suo massimo livello.

IL SUD AMERICA SI FERMA: C’E’ BRASILE-ARGENTINA. Nella notte italiana tra sabato 10 e domenica 11 luglio, il Sud America attende la partita delle partite, la Finale della Copa America 2021 tra Brasile e Argentina, la sfida nella sfida tra Neymar e Messi. Appuntamento alle ore 2 in diretta da Rio de Janeiro su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio e in streaming su NOW con la telecronaca di Riccardo Gentile.

DAL MARACANA’ A WIMBLEDON. Nel pomeriggio sarà il prato di Wimbledon ad eleggere il nuovo re del tennis europeo, con Matteo Berrettini protagonista in una storica Finale del torneo londinese, una prima volta per l’Italia del tennis. Diretta del match a partire dalle ore 15 sul nuovo Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Uno e Sky Wimbledon 1 (anche in 4K HDR* con Sky Q satellite) e in streaming su NOW, con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci.

DAL CAMPO CENTRALE DI WIMBLEDON A WEMBLEY! Un paio d’ore più tardi e 20 km più in là, Londra si prepara a vivere anche la Finale di UEFA EURO 2020 che vedrà di fronte i padroni di casa dell’Inghilterra e l’Italia di Roberto Mancini, nove anni dopo la sfortunata finale dei Campionati Europei 2012 persa contro la Spagna e a quindici anni esatti dalla Finale Mondiale di Berlino, vinta ai rigori contro la Francia. E come in quel 9 luglio del 2006, saranno ancora Fabio Caressa e Beppe Bergomi a raccontare il match degli Azzurri, che Sky seguirà con una copertura totale fin dalle prime ore del mattino, con sette inviati nella City (Alessandro Alciato, Giorgia Cenni, Gianluca Di Marzio, Peppe Di Stefano, Giovanni Guardalà, Massimiliano Nebuloni e Marco Nosotti) per documentare, attimo dopo attimo, la marcia di avvicinamento delle due squadre all’atto conclusivo del torneo. Fischio d’inizio live dalle ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 (anche in 4K HDR* con Sky Q satellite) e in streaming su NOW. Pre partita dalle 19.30 su Sky Sport Football (e post gara fino a mezzanotte anche su Sky Sport Uno) con Alessandro Bonan, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Sandro Piccinini, il portiere della Nazionale femminile di calcio Laura Giuliani e mister Fabio Capello in collegamento da Londra.

Anche per Italia-Inghilterra e negli studi pre e post gara, l’evoluzione della Realtà Aumentata consentirà al telespettatore di sentirsi ancora più coinvolto nell’evento e nei focus tattici dei talent di Sky, che potranno avvalersi dello Sky Sport Tech per meglio leggere, approfondire e spiegare le situazioni di gioco. E con Sky Arena, la nuova frontiera dell’analisi tattica in 3D, si potranno vedere le azioni di gioco da tutte le angolazioni, ricostruite nello stadio virtuale di Sky Sport. Sarà possibile, inoltre, votare l’uomo partita Sky attraverso il tasto verde del telecomando.

FINALS NBA. Nella domenica di grande sport sui canali Sky, da non perdere anche Gara3 delle Finals NBA tra i Milwaukee Bucks e i Phoenix Suns (diretta dalle ore 2 della notte tra domenica 11 e lunedì 12 luglio su Sky Sport NBA), con Giannis Antetokounmpo e compagni che proveranno a fermare la fuga della franchigia dell’Arizona che, grazie a Chris Paul e Devin Booker, sono volati sul 2-0.

IL PROGRAMMA COMPLETO DI DOMENICA 11 LUGLIO

ore 2.00: BRASILE-ARGENTINA (Finale Copa America 2021) (Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio e in streaming su NOW)

ore 15.00: BERRETTINI per una storica Finale di Wimbledon 2021 (Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Wimbledon 1 – anche in 4K HDR con Sky Q satellite – e in streaming su NOW)

ore 21.00: ITALIA-INGHILTERRA (Finale UEFA EURO 2020) (Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 – anche in 4K HDR con Sky Q satellite – e in streaming su NOW)

