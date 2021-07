Volley, Olimpiadi Tokyo: risultati e classifiche. Brasile-Argentina 3-2 in rimonta, Russia batte USA, Italia ko

Oggi è andata in scena la seconda giornata della fase a gironi del torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Le prime quattro classificate di ogni raggruppamento si qualificheranno ai quarti di finale, dove incomincerà la fase a eliminazione diretta. Di seguito resoconto e risultati delle partite di oggi (lunedì 26 luglio), nonché le classifiche dei due gruppi. Si ritornerà in campo mercoledì 28 luglio.

POOL A:

IRAN vs VENEZUELA 3-0 (25-17; 25-20; 25-18)

Partita dall’esito scontato vista la differenza tecnica tra le due formazioni. I persiani, reduci dal successo sulla Polonia al tie-break, chiudono i conti in 83 minuti trascinati da Amir Ghafour (16 punti) e Meisam Salehi (13). Tra le fila dei sudamericani si è messo in evidenza il bomber Willner Rivas (15). Gli uomini di Alekno sono secondi in classifica e il passaggio del turno è decisamente a portata di mano.

POLONIA vs ITALIA 3-0 (25-20; 26-24; 25-20)

GIAPPONE vs CANADA 3-1 (23-25; 25-23; 25-23; 25-20)

Secondo successo consecutivo per i padroni di casa, che balzano in testa alla classifica del raggruppamento e compiono un passo rilevante verso la qualificazione ai quarti di finale. Se l’affermazione iniziale col Venezuela era abbastanza scontata, oggi è arrivato un successo di lusso contro gli uomini di Hoag, che all’esordio avevano trascinato l’Italia al tie-break. Prestazione maiuscola dei due attaccanti Yuji Nishida (23 punti) e Yuki Ishikawa (22), mentre al Canada non sono bastati John Perrin (22) e Sharone Vernon-Evans (12).

CLASSIFICA POOL A: Giappone 2 vittorie (6 punti), Iran 2 vittorie (5 punti), Polonia 1 vittoria (4 punti), Italia 1 vittoria (2 punti), Canada 0 vittorie (1 punto), Venezuela 0 vittorie (0 punti).

POOL B:

RUSSIA vs USA 3-1 (25-23; 27-25; 21-25; 25-23)

Il big match si rivela decisamente equilibrato e giocato punto a punto, ma alla fine la Russia riesce a uscirne vincitrice sfruttando qualche errore di troppo degli avversari e le prestazioni di Dmitry Volkov (16 punti), Egor Kliuka (14) e Maxim Mikhaylov (11). Dopo il successo sull’Argentina, la Russia firma la seconda vittoria e vola in testa al girone: sembra essere la formazione più accreditata del raggruppamento.

FRANCIA vs TUNISIA 3-0 (25-21; 25-11; 25-21)

I transalpini si rialzano dopo la scoppola rimediata contro gli USA, sbrigando la formalità africana in 82 minuti di gioco. La Tunisia, però, è stata brava a tenere botta nel primo e nel terzo set. Il regista Benjamin Toniutti ha riposato, Antoine Brizard ha mandato in doppia cifra la stella Earvin Ngapeth (11 punti), Trevor Clevenot (12), l’opposto Jean Patry (12) e il centrale Barthelemy Chinenyeze (11).

BRASILE vs ARGENTINA 3-2 (19-25; 21-25; 25-16; 25-21; 16-14)

Partita terminata addirittura alla una di notte locale (di martedì 27 luglio). Ai Campioni Olimpici in carica è servita la rimonta dallo 0-2 contro l’Albiceleste, nel primo vero test impegnativo dopo la passeggiata sulla Tunisia. I verdeoro si salvano in extremis e ipotecano il passaggio del turno, mentre la situazione dei cugini si complica in un girone decisamente difficile da decifrare. I migliori in campo sono stati gli schiacciatori Yoandy Leal (18 punti) e Ricardo Lucarelli (14), 14 sigilli anche per l’opposto Wallace De Souza, tutti imbeccati da Bruninho nei primi due set e nel tie-break. All’Argentina non sono bastati Bruno Lima (26) ed Ezequiel Palacios (19).

CLASSIFICA POOL B: Russia 2 vittorie (6 punti), Brasile 2 vittorie (5 punti), USA 1 vittoria (3 punti), Francia 1 vittoria (3 punti), Argentina 0 vittorie (1 punto), Tunisia 0 vittorie (0 punti).

Foto: Lapresse