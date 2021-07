Volley, Olimpiadi Tokyo: Italia-Canada 3-2, il tabellino. Vittoria azzurra in rimonta, Michieletto 24 punti

L’Italia ha sconfitto il Canada per 3-2 (26-28, 18-25, 25-21, 25-18, 15-11) nel match d’esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La Nazionale di volley maschile si è imposta in rimonta da 0-2 e 9-12, trascinata da un sontuoso Alessandro Michieletto (24 punti) e da Osmany Juantorena (21). Positivo l’ingresso dell’opposto Luca Vettori a partire dal secondo set per sostituire uno spento Ivan Zaytsev. Prestazione convincente del regista Simone Giannelli.

Di seguito il tabellino di Italia-Canada 3-2.

TABELLINO ITALIA-CANADA, OLIMPIADI VOLLEY

ITALIA-CANADA: 3-2 (26-28, 18-25, 25-21, 25-18, 15-11)

Italia: Juantorena 21, Michieletto 24, Piano 2, Galassi 9, Giannelli 4, Zaytsev 4, Colaci (L). Kovar 1, Sbertoli, Anzani 6, Vettori 10, Lavia. All: Blengini

Canada: Sanders, Perrin 17, Hoag 18, van Berkel 10, Vernon 12, Vigrass 6, Bann (L). Sclater 5, Maar 2, Blankenau, Szwarc 3. Ne: Marshall. All: Hoag

Arbitri: Makshanov (RUS), Jiang (CHN)

Durata set: 34’, 27’, 29’, 28’, 19’

Italia: a 7 mv 10 et 30

Canada: a 4 mv 5 et 28

Photo LiveMedia/Luigi Mariani