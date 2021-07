L’Italia concede il bis e stavolta ottiene un convincente 3-0 nella seconda amichevole di Cisterna (Latina) contro l’Argentina. Gli azzurri dominano il match contro i sudamericani e si impongono con un secco 3-0 (25-18, 25-18, 25-19). Servizio e attacco hanno permesso agli azzurri di mettere costantemente in difficoltà la formazione avversaria che ieri aveva creato non pochi grattacapi all’Italia, reduce da oltre un mese di allenamenti (esclusi ovviamente i giocatori che hanno partecipato alla VNL).

Blengini ha cambiato qualcosa rispetto a ieri scegliendo la diagonale Giannelli-Vettori, Lavia e Michieletto in banda, Piano e Galassi al centro e libero Colaci. Qualche cambio anche per Mendez che ha schierato Sanchez in palleggio, Pereyra opposto, Poglajen e Palacios schiacciatori, Ramos e Sole centrali, Danani libero.

Nel primo set l’Italia ha pigiato sull’acceleratore al servizio (4 ace complessivi) ed ha condotto dall’inizio alla fine, imponendosi con il punteggio di 25-18. Secondo set in fotocopia rispetto al primo con gli azzurri sempre nettamente avanti. Gli argentini, lontanissimi, nel finale hanno accorciato le distanze grazie al turno di battuta di Palacios ma l’Italia si è ripresa prontamente ed ha vinto 25-18.

Terzo parziale iniziato con Kovar nella formazione di partenza al posto di Lavia e con spazio in corsa per Anzani al posto di Galassi. Nessun sussulto particolare con l’Italia sempre nettamente avanti e il risultato finale di 25-19 per gli azzurri che chiudono così con due successi la due giorni laziale. Per l’Italia Michieletto top scorer con 16 punti, 13 per Piano ed 11 per Vettori. In casa Argentina 9 punti per Ramos e 6 per Poglajen.

