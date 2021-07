Doppio centro per le coppie della Nazionale nella tappa di Montesilvano del Campionato Italiano di beach volley. Si trattava del terzo Serie Nazionale consecutivo, di un gustoso antipasto della Coppa Italia (serie Gold) in programma a Bellaria fra una settimana. Scampoli/Bianchin tra le donne e Windisch/Cottafava tra gli uomini si aggiudicano il successo nel torneo abruzzese che ha regalato spettacolo e divertimento.

In campo femminile Scampoli/Bianchin hanno concesso il bis in finale contro Lantignotti/Michieletto (trionfatrici nella prima tappa di Terracina) dopo averle battute nell’ultimo turno del tabellone vincenti. La finale è stata molto combattuta ed ha visto le ragazze della Nazionale imporsi in due set: 21-18 e 21-19. Il terzo posto se lo sono aggiudicato al termine di una bella battaglia Giulia Toti e Jessica Allegretti che hanno sconfitto 2-1 (28-30, 23-21, 15-6) le azzurre They e Breidenbach. Per la coppia romana si tratta del terzo piazzamento sul podio in altrettante tappe del circuito tricolore.

Così le semifinali: Scampoli/Bianchin-They/Breidenbach 2-1 (21-14, 14-21, 15-10) e Lantignotti/Michieletto-Toti/J. Allegretti 2-0 (23-21, 27-25). Ultimo turno del tabellone perdenti: They/Breidenbach-Gili/Costantini 2-1 (21-18, 17-21, 15-13), Lantignotti/Michieletto-Leonardi/Moltrasio 2-1 (17-21, 21-18, 15-6).

In campo maschile Windisch/Cottafava tornano sul gradino più alto del podio dopo il trionfo di Terracina battendo piuttosto agevolmente in finale 2-0 (21-17, 21-17) una coppia che sta crescendo partita dopo partita, quella composta da Ranghieri e Viscovich che ha disputato un ottimo torneo. Terzo gradino del podio per i giovani componenti della Nazionale azzurra Dal Corso e Marchetto, che hanno sconfitto nella finale che valeva il terzo posto Bonifazi e Manni, che tornavano a giocare in coppia una tappa del Campionato Italiano dopo due anni, con il punteggio di 2-1 (16-21, 21-12, 17-15).

Così le semifinali: Windisch/Cottafava-Marchetto/Dal Corso 2-0 (21-17, 21-18), Ranghieri/Viscovich-Manni/Bonifazi 2-0 (21-18, 21-18). Così l’ultimo turno del tabellone perdenti: Windisch/Cottafava-Vitelli/Cappio 2-1 (21-18, 19-21, 15-13), Bonifazi/Manni-Di Silvestre/Di Silvestre 2-0 (21-17, 21-10).

Foto Fivb