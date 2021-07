Giorgia Villa ha accusato una botta durante l’esercizio al corpo libero eseguito ieri nell’ambito dell’all-around dei Campionati Italiani. La bergamasca ha conquistato il tricolore e subito dopo la gara aveva dichiarato che non era nulla di grave, ma l’infortunio non sembra essere di così semplice assimilazione. A parlarne è infatti stato il DT Enrico Casella ai microfoni della Federginnastica.

Il tecnico bresciano ha infatti parlato di esami da effettuare e ha anche esposto il rischio che la 18enne, capitana delle Fate, non possa prendere parte alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Spiegato anche lo scenario alternativo con l’inserimento di Vanessa Ferrari in squadra accanto a Martina Maggio, Asia D’Amato, Alice D’Amato e il pass nominale della bresciana ceduto a Lara Mori.

Queste le parole del Direttore Tecnico: “Giorgia Villa ha avuto un problemino sullo stacco dell’ultima riga, non all’arrivo come tutti quanti hanno immaginato. Domani faremo una valutazione esatta di quello che ha, il problema è che o si risolve nel giro di 48 ore o visti i tempi che sono ristretti c’è il rischio che non possa partire (per le Olimpiadi, ndr). In questo momento la situazione è delicata dal punto di vista psicologico“.

L’allenatore ha proseguito: “Se dovesse recuperare siamo tutti felici, lei in primis, se non dovesse farcela scatterà il piano B: portare Vanessa Ferrari in squadra e Lara Mori prenderebbe il suo posto da individualista. Entro martedì sera-mercoledì al massimo dobbiamo prendere una decisione. Tutte le atlete sono informate, l’importante è avere un po’ di tranquillità“. Ricordiamo che l’Italia partirà alla volta del Giappone il prossimo 16 luglio e scenderà in pedana domenica 25 luglio per disputare il turno di qualificazione (dalla complicata prima suddivisione, alle ore 03.00 italiane).

