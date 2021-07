L’Italia si è dovuta arrendere al cospetto della Polonia alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Gli azzurri hanno perso per 3-0 nella seconda partita della fase a gironi, incappando così nella prima sconfitta del torneo dopo che all’esordio avevano rimontato il Canada da 0-2 e 9-12. Simone Giannelli è stato tenuto a riposo per un problema muscolare e sicuramente la sua assenza ha cambiato gli equilibri in seno alla squadra, rendendo più facile la vita ai Campioni del Mondo. Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena non sono riusciti a fare la differenza.

Il CT Chicco Blengini ha analizzato la partita attraverso i canali della Federvolley: “Io credo che il grosso della differenza sia stato tecnica, il primo set in particolare è stato contraddistinto tra un grosso divario nel fondamentale di battuta/ricezione. Probabilmente abbiamo servito meglio rispetto al Canada, ma contro una squadra come la Polonia le buone battute non bastano e i loro attaccanti hanno avuto vita facile. Al contrario noi siamo stati costretti a giocare con la palla lontano da rete e di conseguenza il nostro cambio palla ne ha risentito. Dopo il primo set siamo cresciuti, però abbiamo fatto fatica a prendere le misure su altri tipi di battuta, non ti puoi accontentare di giocare con palla distante da rete. Su queste situazioni e in contrattacco dobbiamo essere più precisi”.

Foto: Lapresse