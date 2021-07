Ferdinando De Giorgi è pronto a prendere in mano le redini della nazionale italiana di volley, non appena si chiuderà l’esperienza di Gianlorenzo Blengini con l’avventura olimpica. Il futuro ct inizierà a lavorare con gli azzurri che non voleranno a Tokyo già a partire dal prossimo 18 luglio, puntando molto sui giovani talenti della nostra pallavolo.

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, De Giorgi ha spiegato cosa l’ha colpito di più della giovane Italia che si è vista in Nations League: “Dal 18 luglio comincerò a lavorare con un gruppo di quelli che ovviamente non sono all’Olimpiade. In Vnl ho visto una bella progressione sia nell’aspetto tecnico che caratteriale. Mi è piaciuto il loro modo di reagire dopo le prime due settimane di difficoltà. Hanno proseguito in crescita, non si sono persi ed è una base importante: la capacità di reagire alle difficoltà non è scontata“.

Il ct azzurro ha già in mente qualche nome per il futuro del volley azzurro, in particolare considerando che molti dei giovani italiani hanno la possibilità di giocare costantemente in campionato: “Sarà l’occasione di fare un bel salto. Ci sono Bottolo, Pinali. Recine è andato a Piacenza”.

E sulla prossima Superlega De Giorgi non ha dubbi: “Il livello aumenta ancora di più. Questo è un bel segnale. Eravamo tutti preoccupati dopo un anno e mezzo di resistenza e non era scontato. Le squadre di vertice hanno spinto abbastanza sull’acceleratore. Perugia ha fatto un mercato aggressivo che l’ha resa ancora più completa, più forte. Civitanova è al livello di Perugia, sono squadre molto vicine. Si aggiunge quest’anno Modena: ha personaggi decisivi nei momenti importanti . Sono molto curioso di quello che riuscirà a fare Trento che metterà assieme una squadra interessante“.

