L’Italia vola in semifinale ai Mondiali Under 20 di volley femminile, in corso di svolgimento tra Belgio e Olanda. Le azzurrine hanno sconfitto la Polonia per 3-1 (25-12; 19-25; 27-25; 25-12) nella seconda fase a gironi e hanno staccato il pass per la fase a eliminazione diretta con un turno di anticipo.

Le ragazze di coach Massimo Bellano, capaci di infilare il quinto successo consecutivo in questa rassegna iridata, guidano la classifica della Pool F con 2 vittorie (6 punti), proprio come la Serbia contro cui si giocherà l’incontro per il primo posto nel raggruppamento. Le nostre portacolori incroceranno poi in semifinale una tra Olanda, Russia, USA e Brasile.

Prestazione di lusso da parte dell’opposto Giorgia Frosini (24 punti), doppia cifra per la schiacciatrice Beatrice Gardini (15) e per le centrali Emma Graziani (12) e Linda Nwakalor (10). Protagonista anche la palleggiatrice Gaia Guiducci (capitano), 6 sigilli per il martello Loveth Omoruyi.

Foto: FIVB