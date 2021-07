L’Italia vola in Finale ai Mondiali Under 20 di volley femminile. Le azzurrine hanno sconfitto la sempre ostica Russia con uno schiacciante 3-0 (25-22; 29-27; 25-23) e hanno così staccato il biglietto per l’atto conclusivo, in programma domani contro la vincente della sfida tra Olanda e Serbia.

Le nostre portacolori sono state impeccabili a Rotterdam (Paesi Bassi), riuscendo ad avere la meglio al termine di una partita estremamente equilibrata ma in cui le ragazze del CT Massimo Bellano sono state più ciniche e precise nei finali dei vari parziali. L’Italia avrà così la grande occasione di salire sul gradino più alto del podio a dieci anni di distanza dall’unica affermazione iridata in questa categoria, con la speranza di non perdere la finale come invece successe nel 1997 e nel 2019.

Prestazione impeccabile dell’opposto Giorgia Frosini (19 punti), doppia cifra anche per le schiacciatrici Beatrice Gardini (13) e Loveth Omoruyi (14), ma anche per la centrale Emma Graziani (10, 5 muri) affiancata nel ruolo da Linda Nwakalor (2). Ottimo lavoro della regista Gaia Guiducci e del libero Martina Armini. Alla Russia non è bastata la fuoriclasse Vita Akimova (22 punti).

Foto: FIVB