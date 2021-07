Seconda sconfitta consecutiva per l’Italia in amichevole contro la Serbia. Dopo il ko di lunedì sera al tie-break, la Nazionale di volley femminile ha ceduto ancora una volta al cospetto delle Campionesse del Mondo, capaci di imporsi a Belgrado per 3-2 (19-25; 30-28; 17-25; 29-27; 15-9). Le azzurre hanno mostrato segnali di crescita rispetto a due giorni fa, giocando a tratti una buona pallavolo. Il CT Davide Mazzanti ha confermato il sestetto titolare e sembra avere trovato la quadra in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021: Ofelia Malinov in cabina di regia, Paola Egonu opposto, Cristina Chirichella e Anna Danesi opposto, Miriam Sylla e Caterina Bosetti di banda, Monica De Gennaro il libero.

Paola Egonu ha messo a segno addirittura 36 punti, doppia cifra anche per Caterina Bosetti (10) e per Cristina Chirichella (10). Soltanto 5 segnature per Sylla, sostituita a partita in corso da Elena Pietrini (9). Dall’altra parte della rete ha ruggito l’opposto Tijana Boskovic (32 punti), 9 marcature a testa per la schiacciatrice Brankica Mihajlovic e per Milena Rasic. Le due squadre si affronteranno nuovamente venerdì sera nell’ultima amichevole nella capitale slava, poi si ritornerà in Patria per preparare la partenza alla volta del Giappone prevista per il 16 luglio.

Nel primo set le due squadre sono rimaste attaccate fino al 14-15, poi le azzurre hanno cambiato marcia e si sono portate al comando (19-16). L’attacco azzurro è andato a segno a ripetizione e le padrone di casa hanno ceduto nettamente (25-19). Nella seconda frazione le Campionesse del Mondo si sono dimostrate più combattive, mentre le ragazze di Mazzanti hanno dovuto rincorrere (12-16). L’ingresso di Pietrini per Sylla ha ridato ritmo all’Italia e il set è tornato in equilibrio (22-22). Sotto 22-24 le ragazze di Mazzanti sono riuscite a rientrare (24-24), salvo poi cedere dopo una lunga serie ai vantaggi.

La Serbia ha tentato di allungare (nel terzo parziale, ma le azzurre non si sono fatte trovare impreparate e grazie a uno strepitoso turno in battuta di Pietrini hanno ribaltato le cose (16-10). Il servizio azzurro ha creato tantissimi problemi alle avversarie, incapaci di reagire sino al definitivo (25-17). Molto più combattuta la quarta frazione, entrambe le squadre hanno viaggiato allo stesso ritmo fino al 23-23. La Serbia ha avuto la prima palla set, ma l’Italia l’ha annullata (24-24). A sua volta l’Italia non è stata in grado di chiudere (25-25). La girandola di palle-set si è chiusa in favore delle serbe (27-29). Nel tie-break le padrone di casa hanno guadagnato un buon margine (5-8) e per le azzurre non c’è stato più niente da fare (9-15).

Foto: FIVB