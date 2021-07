L’Italia del softball è arrivata in Giappone, e precisamente a Sendai. Comincia da lì il cammino olimpico delle ragazze di cui il manager è Federico Pizzolini. E giungono nella terra del Sol Levante con in tasca il titolo europeo conquistato lo scorso sabato 3 luglio in finale contro l’Olanda.

Per le azzurre le Olimpiadi cominceranno due giorni prima della cerimonia di apertura, come del resto per tutto il softball. Si partirà con gli Stati Uniti il 21 luglio, e sarà l’unica partita che, per il fuso orario, dalle nostre parti si giocherà in notturna.

Un cammino, quello azzurro, caratterizzato da una costante crescita di livello, che le ha portate dalle battaglie continentali con l’Olanda a una splendida qualificazione olimpica nel 2019. Prima dello stop per Covid-19 l’Italia si era anche comportata bene nell’Australia Pacific Cup 2020.

E proprio da lì si era compreso come la nostra Nazionale potesse dar fastidio anche a varie quotate potenze extraeuropee. Una situazione che, del resto, si era già verificata ai Mondiali del 2018, con le tante sconfitte di misura che, sulla carta, dovevano essere molto più pesanti.

L’ARRIVO DELLE AZZURRE A SENDAI

Foto: FIBS / EzR NADOC