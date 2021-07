“Tutte le altre volte non avevo mai annunciato il mio ritiro, avevo sempre rinviato. Non questa volta. Queste sono le mie ultime Olimpiadi“. Le parole dell’addio definitivo alla ginnastica artistica da parte di un monumento infinito come Oksana Chusovitina. L’uzbeka ha salutato l’attività agonistica al termine delle qualificazioni delle Olimpiadi di Tokyo 2021: lo ha fatto in maniera plateale, con le lacrime agli occhi, purtroppo non corrisposta dal pubblico, assente visto che si sta gareggiando a porte chiuse.

Un commovente commiato da parte di un’icona autentica della Polvere di Magnesio, che ha partecipato ai Giochi per l’ottava volta in carriera. A 46 anni appende definitivamente il body al chiodo, chiudendo una carriera semplicemente da favola: oro con la squadra (Comunità Stati Indipendenti, l’URSS si era appena sciolto) a Barcellona 1992, argento al volteggio a Pechino 2008 (con la Germania), 3 ori ai Mondiali (i primi a Indianapolis 1991 con i colori sovietici, l’ultimo ad Anaheim 2003 per l’Uzbekistan).

Oksana Chusovitina ha varcato le generazioni, è rimasta sulla cresta dell’onda per addirittura 30 anni, con una gravidanza in mezzo. Impeccabile e ineccepibile, da vera highlander. Non ci ripenserà, non a 46 anni: la decisione è ormai presa, anche se in fondo Parigi 2024 non è così lontana. La donna con più partecipazione alle Olimpiadi in tutta la storia (insieme a Josefa Idem) si è congedata con il 14mo posto al volteggio: media di 14.166, la finale di specialità era lontana quattro decimi abbondanti. Di seguito il VIDEO del commovente addio di Oksana Chusovitina alla ginnastica artistica.

VIDEO OKSANA CHUSOVITINA ADDIO ALLA GINNASTICA A 46 ANNI

Foto: Lapresse