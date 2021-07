Daniele Garozzo non riesce a ripetere il trionfo di Rio 2016 ma conquista comunque la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo nel fioretto. In finale a vincere è il portacolori di Hong Kong, Cheung Ka Long, che ha superato l’azzurro con il punteggio di 15-11. L’argento di Garozzo è il secondo per la squadra azzurra dopo quello di Luigi Samele nella sciabola ed ora l’Italia punterà tutto sulle prove a squadre per sbloccare lo zero dalla casella degli ori.

La finale era iniziata bene per il fiorettista siciliano, che si era portato avanti sul 4-1. Successivamente sono arrivate cinque stoccate consecutive di Cheung ed anche la richiesta del siciliano dell’intervento del medico per un problema alla gamba destra. Un fastidio che ha certamente penalizzato l’azzurro, che si è trovato sotto poi per 10-5. Garozzo ha rimontato fino al -1 (10-9), ma un nuovo parziale di Cheung ha chiuso definitivamente la contesa, con l’oro che è finito al collo dell’asiatico.

Andiamo, quindi, a vedere le immagini salienti della giornata di Daniele Garozzo, splendido argento a Tokyo, con l’ultima stoccata, gli highlights della finale, il post-match e il podio, senza dimenticare l’intervista esclusiva.

I VIDEO DI DANIELE GAROZZO, MEDAGLIA D’ARGENTO A TOKYO

Foto: Lapresse