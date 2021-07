Vela, Olimpiadi Tokyo: tutti i qualificati gara per gara. 250 equipaggi complessivi presenti a Enoshima

Il momento della verità è sempre più vicino per la vela olimpica, che si appresta ad affrontare l’appuntamento clou del quinquennio a partire da domenica 25 luglio sui campi di regata di Enoshima. 250 equipaggi (per un totale di 350 atleti) si daranno battaglia in Giappone in occasione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021.

In palio 10 titoli olimpici divisi in 5 classi maschili, 4 femminili e 1 mista. L’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista con diverse carte da medaglia e 6 barche qualificate (9 atleti) per la rassegna a cinque cerchi. Fari puntati in primis sul Nacra 17, con i campioni del mondo del 2018 Ruggero Tita e Caterina Banti che vanno a caccia della consacrazione olimpica al termine di un quinquennio fantastico.

Doppia chance di medaglia anche nel windsurf grazie a Mattia Camboni e Marta Maggetti, reduci da un’ottimo avvio di stagione ed entrambi possibili pretendenti al podio nelle rispettive flotte. Ambizioni importanti in chiave azzurra anche nel 470 femminile, con la coppia formata da Elena Berta e Bianca Caruso che quest’anno vanta un bronzo mondiale ed è una delle outsider di lusso nella lotta per le medaglie in Giappone. Presenti per il Bel Paese anche Silvia Zennaro nel Laser Radial e Giacomo Ferrari/Giulio Calabrò nel 470 maschile.

Di seguito l’elenco completo dei partecipanti in tutte le categorie della vela ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021:

CLICCA QUI PER LA STARTLIST RS:X MASCHILE

CLICCA QUI PER LA STARTLIST RS:X FEMMINILE

CLICCA QUI PER LA STARTLIST 470 MASCHILE

CLICCA QUI PER LA STARTLIST 470 FEMMINILE

CLICCA QUI PER LA STARTLIST 49ER

CLICCA QUI PER LA STARTLIST 49ERFX

CLICCA QUI PER LA STARTLIST LASER MASCHILE

CLICCA QUI PER LA STARTLIST LASER RADIAL FEMMINILE

CLICCA QUI PER LA STARTLIST FINN

CLICCA QUI PER LA STARTLIST NACRA 17

Credit: Joao Costa Ferreira osga_photo editorial use