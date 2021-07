Karate, calendario Olimpiadi Tokyo: programma, date, orari, tv, streaming

Il grande esordio del karate. Laddove questa disciplina è nata. Si tratta di un momento letteralmente epocale per questa arte marziale che vide i propri natali nell’isola di Okinawa, nel Regno delle Ryūkyū, e venne sviluppata dall’unione tra i metodi di combattimento indigeni, chiamati “te” (lett. “mano”), e il “kenpō” cinese.

Il karate, quindi, vede il suo esordio nei XXXII Giochi Olimpici di Tokyo, per tre giorni di vero e proprio spettacolo al Nippon Budokan della capitale nipponica.

Per l’Italia vedremo competere cinque atleti. Viviana Bottaro e Mattia Busato nel kata, quindi Luigi Busà, Angelo Crescenzo e Silvia Semeraro nel kumitè. Tutti i nostri portacolori partono con consolidate speranze di puntare alle medaglie e, perchè no, a quella del metallo più pregiato. La nostra nazionale vuole stupire a Tokyo e, da giovedì 5 agosto, a sabato 7, sarà sul tatami nipponico per cercare di raggiungere il grande sogno olimpico.

IN TV – Diretta streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Diretta streaming su DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport. La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport. I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

PROGRAMMA OLIMPIADI TOKYO 2021 – KARATE

Giovedì 5 agosto

Ore 3.00 eliminatorie kata femminile

a seguire, eliminatorie kata maschile

a seguire, eliminatorie kumitè -67kg maschile

Ore 10.00 eliminatorie kumitè -55kg femminile

a seguire, round medaglia di bronzo kata femminile

a seguire, round medaglia d’oro kata femminile

a seguire, semifinali kumitè -67 kg maschile

a seguire, semifinali kumitè -55kg femminile

a seguire, finale kumitè -67 kg maschile

a seguire, finale kumitè -55kg femminile

Venerdì 6 agosto

Ore 3.00 eliminatorie kata maschile

a seguire, ranking roung kata maschile

a seguire, eliminatorie kumitè -61kg femminile

Ore 10.00 eliminatorie kumitè -75kg maschile

a seguire round medaglia di bronzo kata maschile

a seguire, round medaglia d’oro kata maschile

a seguire, semifinali kumitè -61kg femminile

a seguire, semifinali kumitè -75kg maschile

a seguire, finale kumitè -75kg maschile

Sabato 7 agosto

Ore 7.00 eliminatorie kumitè +61kg femminile

a seguire, eliminatorie kumitè +75kg maschile

a seguire, semifinali kumitè +61kg femminile

a seguire, semifinali kumitè +75kg maschile

a seguire, finale +61kg femminile

a seguire, finale +75kg maschile

Foto: Lapresse