Domani, domenica 25 luglio, prenderà il via anche il programma della vela per quel che riguarda i Giochi Olimpici di Tokyo. Nella baia di Enoshima, vedremo in azione un totale di dieci classi, con l’Italia che sarà presente in 6 di queste. Non solo, la nostra compagine culla sogni di gloria in diverse categorie di questa edizione e non si vuole nascondere.

Vivremo un programma intenso di 10 prove di avvicinamento e una medal race in cui i punteggi varranno doppio e dove accederanno solo i primi 10 della classifica. In questo scenario si inserisce la nostra pattuglia con piena fiducia. “Se guardiamo all’ultimo quadriennio la nostra vela si dimostra molto in salute – spiega il direttore tecnico Michele Marchesini alla Gazzetta dello Sport – medaglie europee, mondiali, anche più di altre discipline o scuole. Noi ci siamo e siamo solidi, poi è vero che non sono arrivate medaglie olimpiche, ma quello dipende anche da una serie di fattori, occasioni, momenti. E l’ultimo miglio lo deve sempre fare l’atleta, indipendentemente da come ti sei preparato per quella regata tocca poi a chi va in mare chiudere davanti gli ultimi 10 metri. Il nostro compito è di portarlo in testa nelle migliori condizioni e poi dargli gli strumenti per restare davanti. D’altra parte come stiamo guardando in questi giorni lo sport italiano è molto vivo e soprattutto sa vincere”.

A questo punto, quali saranno gli obiettivi per l’Italia della vela? “Come ci ha chiesto il presidente Ettorre prima di partire è raggiungere le posizioni che contano, dato che le ultime due medaglie ormai sono vecchie di 13 anni. Ci avviciniamo alle regate con una certa confidenza, siamo arrivati alla competizione con atleti molto motivati. In termine di preparazione devo dire che la situazione è molto buona. Credo che l’Italia sia giunta a questa Olimpiade per giocarsi le sue chance, a testa alta, in molte classi. Abbiamo in questo momento una squadra abbastanza esperta. La situazione generale con cui siamo arrivati ha un po’ ovattato la situazione. Questo periodo di Covid ha cambiato le carte in tavola. Il fatto di essere arrivati qui con una squadra semplice, agile è un grande vantaggio. E in squadra si può dire che stiamo bene, il clima è molto buono. Questa sorta di quarantena prolungata ha anche abbassato i toni e aiutato i ragazzi e le ragazze a prepararsi al meglio. Da adesso si fa sul serio”.

Foto: 49er, 49erFX, Nacra 17 World Championships, Auckland 2019 © Jesus Renedo / Sailing Energy 05 December, 2019.