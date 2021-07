Tuffi, Olimpiadi Tokyo: i favoriti gara per gara. La Cina pronta a dominare

La Cina è pronta a monopolizzare il medagliere dei tuffi alle Olimpiadi di Tokyo. Dal 25 luglio al 7 agosto la nazionale cinese cercherà di fare en plein in tutte le gare, con possibilità anche di doppietta in tutte le gare individuali. Una supremazia che appare schiacciante e che il resto del mondo (Canada, Usa ed Europa) proveranno a fermare. Andiamo a vedere nel dettagli tutti i favoriti gara per gara.

FAVORITI GARA PER GARA TUFFI OLIMPIADI TOKYO

UOMINI

3 metri individuale – Xie Siyi è il favorito per la medaglia d’oro. Il suo primo rivale è il compagno di squadra Wang Zongyuan. I due cinesi dovrebbero monopolizzare i primi due gradini del podio, ma proveranno ad inserirsi il britannico Jack Laugher ed il russo Evgenii Kuznetsov. Attenzione anche all’ucraino Oleg Kolodiy, al tedesco Patrick Hausding ed al messicano Rommel Pacheco, anche se dovrebbero al massimo correre per il bronzo.

Piattaforma indviduale – Yang Jian e Cao Yuan, ecco la sfida tutta cinese dai dieci metri. A rompere il dominio della Cina ci proverà il britannico Thomas Daley o il russo Aleksandr Bondar. Fari puntati anche sull’ucraino Oleksii Sereda e l’altro russo Victor Minibaev, che possono lottare per il podio.

3 metri sincro – Ovviamente la coppia cinese composta da Xie Siyi e Wang Zongyuan è la super favorita per la conquista della medaglia d’oro. Si lotta per il secondo posto con i britannici Laugher/Goodfellow e i russi Kuznetsov/Shleikher. Per il podio ci sono anche i tedeschi Hausding/Rudiger e con la gara della vita (e qualche errore altrui) pure gli azzurri Tocci/Marsaglia.

Piattaforma sincro – Tanto per cambiare la coppia cinese va per l’oro. Cao Yua/Chen Aisen devono stare attenti ai britannici Daley/Lee, ai russi Bondar/Minibaev. Per una medaglia attenzione ai sudcoreani Woo Haram/Kim Yeognam.

DONNE

3 metri individuale – Un solo nome ed è quello di Shi Tingmao. Il gradino più alto del podio sembra essere monopolizzato dalla campionessa cinese, che avrà nella connazionale Wang Han la sua principale rivale. La medaglia di bronzo dovrebbe essere un affare della canadese Jennifer Abel.

Piattaforma indviduale – Non si cambia nel pronostico con Chen Yuxi e Quan Hongchan che si daranno battaglia per il primo posto. La sensazione è che si lotterà per il bronzo con una bella battaglia tra la malese Pandelela Pamg, la canadese Meghan Benfeito e l’australiana Melissa Wu.

3 metri sincro – Shi Tingmao va per la doppietta d’oro insieme a Wang Han. La coppia cinese appare inarrivabile e si lotterà per gli altri due gradini del podio. Favorite per il secondo posto le canadesi Abel/Citrini-Beaullieu, mentre sarà lotta per la terza posizione con le britanniche Torrance/Reid, le tedesche Hentschel/Punzel e le nostre Elena Bertocchi/Chiara Pellacani. Le due azzurre sono probabilmente la miglior carta da medaglia per l’Italia in questa Olimpiade.

Piattaforma sincro – Non si cambia dalla monotonia cinese, con la coppia Chen Yuxi/Zhang Jiaqi che dovrebbe mettersi l’oro al collo senza troppi problemi. Le malesi Pamg/Yee e le canadesi Benfeito/McKay dovrebbero dividersi gli altri due gradini del podio.

Foto: zhangjin_ne/shutterstock