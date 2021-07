Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi danno il via al programma dei tuffi delle Olimpiadi di Tokyo con il trampolino da 3 metri sincronizzato e, di pari passo, avranno l’ingrato compito di “difendere” la storica e splendida medaglia d’argento conquistata a Rio de Janeiro 2016 dalle straordinarie Tania Cagnotto e Francesca Dallapè.

Una impresa non semplice per le due azzurre, che dovranno vedersela con una pattuglia di rivali quanto mai agguerrita e con il “peso” di arrivare dopo una coppia simile. Come arrivano le nostre due portacolori del sincro al grande avvenimento con i Cinque Cerchi?

Chiara Pellacani spiega alla Gazzetta dello Sport che: “Sono già molto soddisfatta dei nostri risultati e di fare questa nuova esperienza insieme, vedremo cosa succederà: questo è già un gran risultato. Cerchiamo di non metterci tanto a confronto con Tania e Francesca ma pensiamo semplicemente a dare sempre il meglio in ogni gara. In queste Olimpiadi a parte la Cina e il Canada credo che stiamo tutte allo stesso livello”.

Le fa eco Elena Bertocchi: “Siamo una coppia sempre in crescita, abbiamo iniziato così per divertimento e subito è arrivato l’oro agli Europei di Glasgow 2018, con il passare degli anni questi sincro è diventato sempre più stabile, riuscendo a scalare la classifica a livello mondiale. Per me e per Chiara sarà la prima Olimpiade, quindi vorremmo godercela a pieno, divertendoci, qualsiasi risultato arriverà saremo comunque soddisfatte del percorso insieme. Un segreto è andare molto d’accordo anche fuori dalla piscina! Noi cercheremo, di fare il nostro meglio, senza paragonarci a Tania e Francesca, che sono state una coppia strepitosa”.

Foto: Lapresse