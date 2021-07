Tour de France, Rigoberto Uran sprofonda sul Tourmalet e dice addio ai sogni di podio

Quella odierna è sicuramente una giornata da dimenticare per Rigoberto Uran, che in quel di Luz Ardiden ha dovuto alzare bandiera bianca e dire addio, in maniera definitiva, ai sogni di podio in questo Tour de France 2021. Difatti quest’oggi il colombiano dell’EF Education Nippo ha lasciato sul campo ben 8’58” nei confronti della maglia gialla Tadej Pogacar, al suo terzo sigillo alla Grande Boucle.

Adesso il corridore sudamericano è decimo in classifica generale a 16’25” dallo sloveno. Praticamente, in una sola giornata, ha perso ben sei posizioni della top 10, che dovrebbe comunque mantenere anche al termine della cronometro di sabato dove figura tra i maggiori specialisti del gruppo. Proprio per questo motivo, per salvare in qualche modo questo Tour, può anche darsi che cercherà in qualche modo di vendicarsi facendo bella figura in una prova contro il tempo ah hoc per lui.

È comunque un grande dispiacere veder ancora una volta sfumati i sogni di podio per il campione di Urrao, che si era presentato al via da Brest con una condizione semplicemente spettacolare, e reduce dal secondo posto al Giro di Svizzera, nonché dalla vittoria nella prova a cronometro, che avevano in qualche modo rilanciato un periodo buio tra infortuni e positività al Covid. Ma dopo due settimane eccellenti di Tour, specialmente la seconda, ieri il colombiano ha iniziato ad accusare il colpo proprio sulle strade che più avrebbero potuto agevolarlo, crollando in due tappe di montagna dove figurava tra gli uomini più attesi.

La sua EF Education Nippo ha dato il massimo per proteggerlo, specialmente un Sergio Higuita impeccabile, ma purtroppo non è bastato. Sembrano ormai lontani i tempi del suo secondo posto sul podio di Parigi nel 2017. Ma in ogni caso non sarebbe giusto buttare all’aria un 2021 che presenta ancora i Giochi Olimpici e la Vuelta a España, due appuntamenti che Rigoberto ha già messo nel mirino; e se avrà ancora la testa e le gambe per vendicare questi ultimi giorni di Tour, siamo certi che non resterà lì a guardare.

Foto: Lapresse