Ciclismo, Rigoberto Uran annuncia il ritiro a fine stagione: “Arriva il momento di dire basta”

Rigoberto Uran dice definitivamente basta. Il ciclista colombiano ha annunciato nella giornata di oggi che il 2024 sarà l’ultimo anno della sua lunga carriera, iniziata in Italia nel lontano 2006 con la maglia della Tenax.

“Credo sia arrivato il momento di dire: siamo arrivati alla fine – ha detto Uran – per prendere questa decisione ci è voluto parecchio tempo. Questo è qualcosa a cui ho pensato a lungo e in maniera intensa. La verità è che mi spaventa, il ciclismo mi ha dato tutto nella vita. Per quasi 23 anni il mio obiettivo è stato alzarmi, fare colazione e andare in bicicletta“.

Per il finale della carriera, il colombiano non si pone obiettivi: “Cercherò di godermela, di dare il massimo e di correre ogni gara come se fosse l’ultima. Questa stagione sarà un modo per dire grazie, un grazie di cuore. Provo gratitudine per la squadra, gli allenatori e compagni di squadra che sono stati lì ad aiutarmi negli ultimi venti anni e più“.

Una carriera con parecchie soddisfazioni per il colombiano, che ha compiuto 37 anni lo scorso 26 gennaio. Per lui tre secondi posti nei Grandi Giri, due al Giro d’Italia nel 2013 e nel 2014 e uno al Tour de France nel 2017, e una medaglia d’argento alle Olimpiadi di Londra 2012, battuto solo da Aleksandr Vinokurov.