Tour de France 2021 oggi, Pau-Luz Ardiden: orario, tv, programma, streaming RAI ed Eurosport

E’ in programma oggi l’ultima frazione d’alta montagna di questo Tour de France 2021, la Pau-Luz Ardiden di 129,7 chilometri. Si tratta di una tappa assai breve, la cui partenza è prevista per le ore 13.35, che include nel suo tracciato anche il leggendario Tourmalet. Luz Ardiden, erta pirenaica che in passato è stata affrontata sia dalla Grande Boucle che dalla Vuelta, torna nel tracciato del grande giro francese per la prima volta dopo dieci anni d’assenza.

E’ dal 2011, infatti, che il Tour de France non affronta questa salita. Al tempo era la prima tappa d’alta montagna e venne vinta dall’asturiano Samuel Sanchez. Quest’anno, verosimilmente, vedremo un braccio di ferro tra i corridori che proveranno ad andare in fuga e gli uomini di classifica che vogliono ottenere un successo parziale. Data la lunghezza della frazione, infatti, per squadre come Ineos e Jumbo-Visma sarà più semplice, rispetto al solito, controllare la gara.

La Pau-Luz Ardiden verrà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 e su Rai 2 (dalle 14.55). Sarà, inoltre, possibile seguirla in streaming su Rai Play, Eurosport Player, Discovery+ e DAZN.

