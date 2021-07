Tour de France 2021 oggi, diciassettesima tappa: percorso, favoriti, altimetria. Giornata durissima sui Pirenei!

Il Tour de France 2021 si appresta ad affrontare la sua diciassettesima tappa, ossia la Muret-Saint Lary Soulan, di 178,4 chilometri. Sarà una frazione da brividi, senza un attimo di tregua, dove potremmo assistere a di tutto e di più specialmente sulla salita conclusiva del Col du Portet.

PERCORSO

Penultimo giorno in alta quota, penultima chance per tentare il colpaccio in salita. Dopo ben 113 chilometri di pianura, dal traguardo volante di Bagneres-de-Luchon si comincerà a salire vero un trittico di ascese da far paura. Il primo è il GPM di prima categoria del leggendario Col de Peyresourde con i suoi 13,2 chilometri al 7%.

Arrivati a Loudenville farà subito seguito un’altra ascesa di prima categoria, il Col de Val Louron-Azet di 7,4 chilometri all’8,3%. Al termine della discesa su Saint-Lary-Soulan si scalerà la mitica ascesa d’hors categorie del Col du Portet lungo 16 chilometri all’8,7%.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Atteso finalmente, dopo tanti giorni di noia assoluta, un vero e proprio scontro diretto tra i big della classifica generale. Oggi sarà fondamentale tenere la corsa chiusa per assistere ad una sfida tra i migliori dove potrebbe ribaltarsi la graduatoria verso Parigi.

Ha dimostrato di non temere nessuno e di essere lanciato verso il trionfo Tadej Pogacar. Lo sloveno della UAE Emirates ha trovato il supporto della squadra che di recente non l’ha più lasciato solo: c’è solo bisogno di gestire e di non andare in crisi per poter portare la Maglia Gialla sui Campi Elisi.

La battaglia dunque sarà per il podio e vede coinvolti soprattutto tre corridori: Richard Carapaz, che con la sua Ineos Grenadiers potrebbe lanciare un attacco da lontano, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), apparso il più brillante in salita nelle ultime uscite, e Rigoberto Uran (EF Nippo) che con la sua esperienza e regolarità potrebbe essere uno dei favoriti per la top-3.