Tour de France 2021, il borsino dei favoriti della tappa di oggi: Cavendish parte in prima fila per il successo sui Campi Elisi

Il Tour de France 2021 si concluderà oggi con la Chatou-Paris, una tappa che prevede l’arrivo iconico sui Campi Elisi. Il grande favorito per il successo odierno, stante il fatto che il tracciato della frazione è breve e privo di grosse asperità, è la maglia verde Mark Cavendish. In caso di trionfo, inoltre, Cannonball diventerebbe il primo, nella storia, a conquistare ben trentacinque vittorie di tappa sulle strade della Grande Boucle.



Il fuoriclasse britannico dovrà guardarsi le spalle soprattutto dai belgi Wout Van Aert e Jasper Philipsen. Il primo ieri ha vinto la cronometro, per cui il suo morale sarà sicuramente alto, però ha lo svantaggio di avere il solo Teunissen ad aiutarlo nelle fasi di preparazione dello sprint. Il secondo, invece, si è piazzato tra i primi tre in tutti gli arrivi a ranghi compatti, ma deve ancora conquistare una frazione.

Tra gli altri corridori che hanno qualche chance di vincere la volata oggi troviamo Cees Bol, Mads Pedersen e Michael Matthews. C’è da dire, però, che i primi due, per ora, non hanno brillato come l’anno scorso sulle strade del Tour, mentre il terzo non ha lo spunto veloce di un Philipsen o un Cavendish.

I FAVORITI DELLA VENTUNESIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2021

***** Mark Cavendish

**** Jasper Philipsen, Wout Van Aert

*** Michael Matthews, Cees Bol, Mads Pedersen

** Sonny Colbrelli, Edward Theuns, Christophe Laporte, Danny van Poppel, Max Walscheid

* André Greipel, Jasper Stuyven, Davide Ballaerini, Michael Morkov, Magnus Cort, Oliver Naesen, Nils Eekhoff, Luka Mezgec, Alex Aranburu, Ivan Garcia Cortina, Boy van Poppel

