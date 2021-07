Tour de France 2021, il borsino dei favoriti della tappa di oggi: arriverà il successo di Pogacar in giallo?

E’ in programma oggi la diciassettesima frazione del Tour de France 2021, la più dura della terza settimana, la Muret – Saint-Lary-Soulan Col du Portet di 178,4 chilometri. Nel menù ci sono tre salite, vale a dire il Col de Peyresourde (13,2 chilometri al 7%), il Col de Val Louron-Azet (7,4 chilometri all’8,3%) e l’erta in vetta alla quale è posto il traguardo, ovvero il durissimo Col du Portet (16 chilometri all’8,7%).



Il grande favorito per il successo parziale non può che essere il leader della classifica generale Tadej Pogacar. Lo sloveno della UAE Team Emirates vuole vincere una tappa di alta montagna con addosso la maglia gialla e, ormai, a sua disposizione sono rimaste solo la frazione odierna e quella di domani. Ad ogni modo, Pogacar ha bisogno che qualche altro sodalizio dia una mano ai suoi compagni a tenere chiusa la corsa, dato che i gregari dello sloveno, fin qui, non sono stati particolarmente performanti in montagna.



Potrebbero voler vincere questa frazione anche Richard Carapaz e Jonas Vingegaard. Il primo ha assoluto bisogno di lasciare un segno in Tour fin qui incolore per lui. Il secondo, invece, dopo i successi parziali di Van Aert e Kuss, potrebbe avere la Jumbo-Visma tutta per sé. Ovviamente è molto quotata anche l’ipotesi fuga, con Alejandro Valverde che, dopo il secondo posto di domenica, appare assai voglioso di centrare una vittoria di tappa.

I FAVORITI DELLA DICIASSETTESIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2021

***** Tadej Pogacar

**** Jonas Vingegaard, Richard Carapaz

*** Enric Mas, Rigoberto Uran, Wilco Kelderman

** Ben O’Connor, Alejandro Valverde, Alexey Lutsenko, Pello Bilbao

* Sepp Kuss, Wout Van Aert, Michael Woods, Daniel Martin, Bauke Mollema, Kenny Elissonde, Mattia Cattaneo, Julian Alaphilippe, Miguel Angel Lopez, Emanuel Buchmann, Patrick Konrad, David Gaudu, Guillaume Martin, Sergio Higuita, Nairo Quintana, Wout Poels, Dylan Teuns, Esteban Chaves, Jakob Fuglsang, Ion Izagirre

Foto: Lapresse