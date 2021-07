Tokyo 2021, niente ripescaggio per Salvatore Cavallaro: nessun pugile italiano alle Olimpiadi, ci saranno 4 ragazze

Ci sono i crismi dell’ufficialità: non ci sarà alcun pugile italiano per la prima volta in 101 anni di storia alle Olimpiadi. Negli ormai imminenti Giochi di Tokyo saranno quattro ragazze a rappresentare il Bel Paese, ovvero Giordana Sorrentino (mosca), Irma Testa (piuma), Rebecca Nicoli (leggeri), Angela Carini (welter).

La ‘Boxing Task Force’ del Cio, organizzazione deputata alla gestione della boxe nel torneo olimpico di Tokyo dopo la sospensione nel 2019 dell’Aiba a causa del Covid, ha ufficializzato che nella categoria dei pesi medi (69-75 kg) ad essere ripescato per l’Europa è lo svedese Adam Chartoi, e non Salvatore Cavallaro, che aveva sperato di esserci fino all’ultimo.

Il pass a Cinque Cerchi, infatti, non era stato assegnato per il mancato svolgimento per la pandemia di una delle manifestazioni che mettevano in palio le carte olimpiche. Pertanto, in base al ranking, è stata data questa possibilità a Chartoi, visto che lo scandinavo è 16° con 220 punti, mentre Cavallaro è 17° con 210.

Si confidava in una rinuncia da parte della Federazione svedese che però poi ha confermato la presenza della propria rappresentativa. Niente da fare quindi per l’Italia.

