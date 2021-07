Si chiude una nuova giornata di azione alle Olimpiadi di Tokyo per quanto riguarda il tiro con l’arco. L’Italia sorride con Mauro Nespoli che vince e si qualifica per gli ottavi del torneo dopo aver primeggiato per 6-2 sul kazako Denis Gankin. Il nativo di Voghera ha dato spettacolo anche in mattinata in cui si è imposto per 6-0 sullo sloveno Ziga Ravnikar.

Nespoli tornerà in scena il 31 agosto, ma non conosciamo ancora il rivale che sarà deciso nella giornata di domani. Nel tabellone maschile segnaliamo l’accesso agli ottavi di finale per il tedesco Florian Unruh e per canadese Crispin Duenas. I due si incontreranno per l’accesso ai quarti di finale.

La notizia di oggi è l’eliminazione del coreano Je Deok Kim. Il sud coreano cede al già citato Florian Unruh che ha dominato la scena nel proprio sedicesimo di finale con il risultato di 7-3. La testa di serie numero uno poteva essere un ostacolo importante per Nespoli, un incognita che avrebbe incontrato in un ipotetica semifinale.

Entra nel vivo anche il torneo femminile. Bryony Pitman (Gran Bretagna), Elena Osipova (ROC),

Yasemin Anagoz (Turchia) passano agli ottavi di finali grazie alle affermazioni odierne. Le prime due citate si contenderanno il primo posto nei quarti di finali che vivremo a partire dal 30 di luglio.

Aida Roman (Mexico), Ya-Ting Tan (Taipei Cinese), Michelle Kroppen (Germania) e Xiaolei Yang (Cina) avanzano ai sedicesimi nel tabellone femminile. Restano da determinare gli altri posti di un tabellone in continua evoluzione. Appuntamento a domani per un nuovo capitolo del tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Foto: LaPresse