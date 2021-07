Tennis, WTA Palermo 2021: Lucrezia Stefanini strappa applausi ma si inchina ad Astra Sharma

Non bastano gli applausi e momenti di tennis davvero intelligenti per far sì che Lucrezia Stefanini strappi il primo successo della sua carriera WTA. La numero 252 del mondo non va tanto lontana da sconfiggere Astra Sharma, settima favorita del seeding, deponendo le armi sul 6-4 1-6 6-3 in poco più di due ore di gioco, ma confermando i passi da gigante fatti sul piano tecnico e tattico in questi mesi che le stanno permettendo di scalare la classifica.

L’inizio però non faceva presagire nulla di buono: la Sharma mette subito in campo la sua maggiore cilindrata, tenendo a debita distanza l’azzurra che è costretta sempre ad inseguire la pallina. In pochi minuti è 3-0 pesante in favore dell’australiana, che ottiene ottime linee da fondocampo forzando molto gli scambi. La Stefanini decide di cambiare registro, portandola a forzare ancora di più, e con un buon turno in risposta accorcia il margine, ma la sua avversaria non si fa sfuggire la seconda possibilità a sua disposizione.

Nonostante il punteggio, l’inerzia della partita è cambiata, si vede ad occhio nudo: Lucrezia riesce a dettare in maniera molto più convincente lo scambio, non disdegnando la discesa a rete, e si prende immediatamente un break di vantaggio. La Sharma è in balia delle onde, commette errori su errori facendo volare l’azzurra sul 5-1; nel settimo gioco l’australiana gioca con il coltello fra i denti, ma la Stefanini gioca su una nuvola e respinge l’attacco, portandosi a casa il set.

L’inizio della terza frazione inizialmente segue lo stesso tenore della seconda, Lucrezia è bravissima a strappare il servizio all’avversaria. Che però ci crede ancora, e rende complicati i piani dell’azzurra: si salva nel secondo game, non nel quarto, concedendo alla Sharma di tornare a condurre la partita dalla fine del primo set. Le emozioni continuano, ma purtroppo la Stefanini ha perso incisività al servizio, perdendolo per altre due volte consecutive. Sotto 4-2 riesce a rimettersi in pari e quasi ci riesce sul 5-3, quando l’australiana riesce ad annullare due palle break e a chiudere i conti con due prime di servizio.

Conclusione amara per Lucrezia, che scambio dopo scambio stava conquistando il pubblico con la sua tenacia. Purtroppo la sensazione si acuisce guardando le statistiche, in cui l’azzurra vince sette punti in più rispetto all’avversaria (85-78) ed è assai precisa con la prima di servizio, mettendone in campo l’87%. Purtroppo i dolori arrivano proprio con questo fondamentale, con un mediocre 48/80 con questo fondamentale: bisognerà lavorare da questo punto per poter diventare una minaccia sempre più credibile e scalare ancor di più le classifiche WTA.

Foto: PLO 2021