Ottimo esordio di Camila Giorgi nel torneo WTA di Losanna. L’azzurra, numero 61 del ranking mondiale, ha superato agevolmente in due set la norvegese Ulrikke Eikeri, 298 del mondo, con il punteggio di 6-2 6-0 in poco più di un’ora di gioco. Davvero tutto molto facile per la marchigiana, che ha dominato contro un’avversaria assolutamente di livello molto più basso della nostra portacolori. Giorgi non ha dovuto forzare molto, tenendo un buon rendimento al servizio, vincendo il 76% dei punti con la prima ed il 65% con la seconda.

Inizio di match equilibrato con entrambe le tenniste che non sfruttano alcune palle break: una per Giorgi nel secondo game e addirittura due per Eikeri nel game successivo. Il break, però, per la marchigiana arriva nel quarto gioco, con Camila che prima allunga sul 4-1 e poi sul 5-2. L’ottavo game è una battaglia, con Giorgi che strappa nuovamente la battuta alla norvegese e chiude la prima frazione in proprio favore sul 6-2.

Il secondo set è un monologo dell’azzurra, che spinge subito sull’acceleratore fin dai primi game. Break nel secondo gioco e poi raddoppiato anche nel quarto con la numero 61 della classifica mondiale che allunga tranquillamente e velocemente sul 4-0. La partita finisce qui, perchè poi Giorgi vince a zero i successivi due game e chiude il set per 6-0.

Nel prossimo turno l’azzurra, che è testa di serie numero quattro, affronterà la kazaka Zarina Diyas, che ha battuto all’esordio in due set la svizzera Simona Waltert con un doppio 6-4.

