Signore e signori, ormai ci siamo. Le Olimpiadi di Tokyo sono in arrivo e anche il torneo di tennis, tra tante assenze, prenderà il via dal 24 luglio. Giorni di grande intensità attendono i giocatori che si confronteranno per centrare le medaglie.

I tabelloni di singolare e doppio saranno sorteggiati giovedì 22 luglio alle ore 11 locali, le 4 del mattino in Italia. Il tabellone di doppio misto sarà sorteggiato in una data successiva: l’entry list di specialità sarà nota il 27 luglio e nello stesso giorno si farà luce sugli accoppiamenti di primo turno. Al torneo parteciperanno 16 coppie (15 ammesse tramite il criterio del ranking combinato, la selezione del Giappone è ammessa di diritto in quanto Paese ospitante).

In casa Italia, sfortunatamente, le defezioni peseranno non poco: prima Jannik Sinner per scelte di calendario personali e poi Matteo Berrettini per un problema fisico. Ancor più dell’altoatesino, fa male l’assenza del romano, reduce dalla Finale di Wimbledon e protagonista di un 2021 semplicemente spettacolare che lo vede attualmente in terza posizione nella Race, la graduatoria che tiene conto del rendimento in stagione.

Un’assenza quella di Matteo a cui non si potrà porre rimedio dal momento che l’ITF non consente sostituzioni rispetto alla rosa di atleti indicata dai Comitati Olimpici dopo il 16 luglio. Pertanto, il contingente azzurro sarà rappresentato da Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti e al femminile da Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Sara Errani.

Di seguito l’entry-list azzurra per il torneo olimpico di Tokyo:

Singolare maschile: Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti

Singolare femminile: Sara Errani, Jasmine Paolini, Camila Giorgi

Doppio maschile: Lorenzo Musetti/Lorenzo Sonego

Confermata quindi la coppia Musetti/Sonego e quindi Fognini si dedicherà esclusivamente al singolare per l’assenza di Berrettini. Sarà interessante capire quale cammino potranno avere gli azzurri.

Foto: Jean Catuffe – LPS