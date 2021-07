Tennis, Rafael Nadal a Washington? Lo spagnolo si prepara per gli US Open 2021

Dopo aver rinunciato al torneo di Wimbledon e alle Olimpiadi di Tokyo, Rafael Nadal sta pianificando il resto dell’annata tennistica. All’orizzonte c’è l’ultimo Slam della stagione, ovvero gli US Open e si dovranno fare delle scelte per arrivare al meglio della condizione nelle due settimane a New York (30 agosto-12 settembre)

Secondo quanto riportato da Ben Rothenberg, giornalista del New York Times, Nadal dovrebbe tornare in campo nell’ATP 500 di Washington (2-8 agosto). Una partecipazione che sarebbe la prima per l’iberico in questo torneo, evento che non ha praticamente mai attirato l’attenzione dei “titani” del tennis. Se si guarda alla storia, infatti, l’unico a prendervi parte fu un Roger Federer alle primissime armi nel 1999.

La necessità per Rafa però è quella di trovare il ritmo partita, dopo la semifinale persa al Roland Garros contro Novak Djokovic, e quindi l’occasione potrebbe essere propizia.

Stando a quanto riferisce sempre Rothenberg, è probabile che roster dei giocatori possa prevedere altri grandi interpreti se, ad esempio, ai Giochi a Cinque Cerchi ci dovessero essere eliminazioni eccellenti.

Foto: LaPresse