Novak Djokovic arriva alle Olimpiadi di Tokyo da grande favorito. Il campione serbo sarà l’uomo da battere e per lui conquistare l’oro non significherebbe vincere la medaglia più prestigiosa, ma farlo nello stesso anno del Grande Slam, impresa riuscita solo a Steffi Graff.

“Non parlo regolarmente con Steffi, ma sarei felice di sapere come ci è riuscita. Ho il massimo rispetto per lei, per il segno indelebile che ha lasciato nella storia del tennis. Non pensavo possibile che qualcuno potesse anche solo avvicinare la sua impresa, invece è diventato realistico, è diventato un mio obiettivo. Di Steffi mi ha sempre ispirato la sua mentalità: spero di averla anche io e usarla nella mia prossima missione. Sono motivato ad inseguire la storia, ho lavorato duro per riuscirci. Ma preferisco parlarne se dovessi farla“.

Il campione serbo affronterà questo percorso senza trovare i due storici rivali ovvero Rafael Nadal e Roger Federer. Entrambi, infatti, hanno preferito dare forfait per concentrarsi sulla restante parte di stagione che avrà ancora molto da dire.

“Non ci sono né Roger Federer né Rafa Nadal: non ho fatto molti tornei senza di loro, è strano non vederli. Ma in questo torneo ci sono comunque alcuni dei migliori giocatori al mondo. Fortuna che li affronterò più avanti, così ora posso concentrarmi sul giocare a modo mio”.

In chiusura della conferenza stampa Djokovic si concentra sulla sua condizione: “Mi sento bene, fisicamente e mentalmente: ho fatto la stagione migliore possibile, arrivo a questo appuntamento con la miglior preparazione possibile: spero di fare un buon torneo, anche perché sul campo dei Giochi ho già vinto un torneo, anche se non faceva così caldo”.

Foto: LaPresse