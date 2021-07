L’ITF, ovvero la federazione internazionale del tennis, ha diramato la lista definitiva degli atleti qualificati per i 5 tornei delle Olimpiadi di Tokyo: 86 uomini ed 86 donne si daranno battaglia per i titoli di singolare, maschile e femminile, e doppio, maschile, femminile e misto.

L’Italia sarà al via con sei rappresentanti, tre per genere: nel singolare maschile in gara Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti, in quello femminile al via Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Sara Errani. Il forfait last minute di Matteo Berrettini ha impedito all’Italia di sostituire l’azzurro.

Forfait che ha inciso anche sul doppio maschile, dato che Berrettini avrebbe dovuto giocare con Fognini, quindi l’Italia ha perso anche una coppia, lasciando soltanto Sonego e Musetti in tabellone. Non ci saranno invece coppie azzurre nel doppio femminile.

Discorso diverso per il doppio misto: le sedici coppie in gara verranno formate tra i tennisti già in Giappone per gli altri tornei e quindi l’elenco degli iscritti non è ancora noto. La classifica degli azzurri, però, riduce al lumicino le possibilità di iscrivere coppie per l’Italia.

Foto: LaPresse