Tennis, Olimpiadi Tokyo: Lorenzo Sonego insegue il primo exploit con la maglia azzurra

Lorenzo Sonego si candida a un ruolo da protagonista in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo. Il tennista azzurro ha vissuto una stagione di altissimo livello nella quale è riuscito a togliersi grandi soddisfazioni. Nonostante la superfice non sia la sua preferita, il piemontese ha dimostrato di poter far bene in tutte le circostanze.

In questo 2021 oltre al fantastico titolo conquistato sulla terra rossa di Sardegna, si è tolto la soddisfazione di raggiungere le semifinali agli Internazionali d’Italia, sconfitto da Novak Djokovic, la finale, persa contro Alex De Minaur, a Eastbourne e gli ottavi a Wimbledon, eliminato da Roger Federer.

Se è vero che manca un exploit sul veloce, dall’altro lato Sonego ha dimostrato a più riprese di essere diventato un giocatore solido e dal carattere granitico. La grinta e la voglia di lottare potrebbero risultare determinanti in un percorso complesso come quello delle Olimpiadi.

Il piemontese sarà la testa di serie numero 13 del torneo. Non sarà di certo compito facile superare atleti del calibro di Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev. Ma con la determinazione del caso e le giuste condizioni il sogno medaglia potrebbe rivelarsi meno proibitivo di quanto si possa immaginare.

Bisognerà capire anche come Sonego gestirà la pressione visto che si tratta dell’esordio in azzurro visto che nelle due convocazioni in Coppa Davis non ha avuto la possibilità di giocare per motivi diversi. Il piemontese farà coppia con Lorenzo Musetti nel doppio e su questo percorso le variabili sono talmente tante che è veramente complesso fare un pronostico che possa ritenersi realmente attendibile.

Foto: LaPresse