Addio ai sogni di gloria? Probabilmente sì. Il torneo olimpico di tennis a Tokyo avrebbe potuto avere dei connotati interessanti per l’Italia, tenuto conto del momento vissuto dal movimento maschile e dell’alto numero di defezioni che la rassegna a Cinque Cerchi sta avendo.

Purtroppo, le assenze hanno finito per riguardare il Bel Paese: prima Jannik Sinner per scelte di calendario personali e poi Matteo Berrettini per un problema fisico. Ancor più dell’altoatesino, fa male l’assenza del romano, reduce dalla Finale di Wimbledon e protagonista di un 2021 semplicemente spettacolare che lo vede attualmente in terza posizione nella Race, la graduatoria che tiene conto del rendimento in stagione.

Una defezione quella di Matteo a cui non si potrà porre rimedio dal momento che l’ITF non consente sostituzioni rispetto alla rosa di atleti indicata dai Comitati Olimpici dopo il 16 luglio. Pertanto, il contingente azzurro sarà rappresentato da Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti e al femminile da Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Sara Errani.

L’Italia ha vinto soltanto una medaglia olimpica nel tennis, ovvero il bronzo di Uberto De Morpurgo a Parigi 1924, ma va ricordato che questo sport fu assente ai Giochi dal 1928 al 1984. Sarà complicato poter aggiornare questa statistica, augurandoci che chi sarà in Giappone possa smentirci. L’assenza di Berrettini, infatti, non andrà a impattare solo sul singolare, ma anche nel doppio che avrebbe visto il n.8 del ranking ATP in coppia con Fognini. Da capire a questo punto come ci si regolerà in questo senso.

