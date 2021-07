Tennis: Novak Djokovic conferma la sua presenza alle Olimpiadi di Tokyo

Più d’uno temeva che Novak Djokovic non avrebbe partecipato alle Olimpiadi di Tokyo. Il serbo, invece, al Golden Slam punterà per davvero: ha infatti annunciato tramite Twitter che sarà presente in terra giapponese per conquistare quell’oro che ancora gli manca, dopo diverse beffe negli anni passati.

A Pechino 2008, infatti, in semifinale si era dovuto arrendere a Rafael Nadal, che proprio in quei giorni stava diventando per la prima volta numero 1 del mondo. Vinse poi il bronzo. A Londra 2012, invece, si dovette fermare prima di fronte ad Andy Murray e poi di fronte a Juan Martin del Potro, che sull’erba di Wimbledon gli diede la prima grande delusione a cinque cerchi. L’altra è del 2016, con il successo proprio dell’argentino in un primo turno che suonava almeno da quarto di finale anticipato.

Cannot disappoint my little friend Koujirou. I booked my flight for Tokyo and will proudly be joining #TeamSerbia for the Olympics. 🇷🇸 pic.twitter.com/23TmSdvc4x — Novak Djokovic (@DjokerNole) July 15, 2021

C’erano stati diversi dubbi nelle scorse settimane circa le chance di Nole di poter giungere in terra nipponica, se non altro per via della situazione che imperversa nella terra del Sol Levante in materia di Covid-19 e soprattutto in considerazione del fatto che non ci sarà pubblico.

La decisione, alla fine dei conti, lo pone in contrapposizione con metà dei primi 50, che hanno rinunciato all’appuntamento a cinque cerchi. Sarà lui la testa di serie numero 1 in singolare, unica specialità in cui giocherà a Tokyo.

Foto: LaPresse