Matteo Berrettini è sempre di più il punto di riferimento del tennis italiano. Una posizione che il romano non si è guadagnato solo in campo, ma anche sui social, in particolare Instagram, dove è diventato il più seguito tra i giocatori italiani. Il numero otto del mondo, infatti, ha 871 mila followers, distanziando notevolmente tutti i suoi connazionali.

Una vera e propria esplosione mediatica quella di Berrettini, dovuta agli straordinari risultati ottenuti sul campo, come la prima e storica finale di un italiano a Wimbledon. Dopo questo traguardo il romano è stato ospite prima del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi anche del Premier Mario Draghi. Insieme a lui era presente anche la Nazionale di Roberto Mancini, che ha invitato proprio Berrettini nei festeggiamenti sul pullman scoperto in giro per Roma.

Il secondo tennista italiano con più followers è Fabio Fognini (583 mila), mentre in terza posizione c’è Jannik Sinner (406 mila), doppiato da Berrettini e che ha visto diminuire la sua crescita dopo alcune settimane un po’ deludenti nei tornei ATP e con l’aggiunta della rinuncia a Tokyo 2020 che ha lasciato molte polemiche. Lorenzo Musetti segue Fognini e Sinner con 159 mila followers, mentre Lorenzo Sonego ne ha 91 mila.

Va comunque detto che i numeri di Berrettini sono importanti, ma non sono assolutamente paragonabili rispetto a quelli del suo avversario nella finale di Wimbledon. Novak Djokovic, infatti, ha 8,8 milioni di followers, ma il serbo perde la battaglia contro Rafael Nadal, visto che lo spagnolo ne ha 11,5 milioni. Leggermente più indietro ad entrambi c’è Roger Federer con 8,5 milioni. I Big Three fanno ancora la differenza anche sui social oltre che sul campo.

Foto: LaPresse