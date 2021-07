Nuova puntata di TennisMania, il programma a cura di Sport2U in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo del tennis. Ospite in trasmissione, condotta da Dario Puppo, il giornalista per la Gazzetta dello Sport e scrittore Vincenzo Martucci.

Con il posto in finale di Matteo Berrettini a Wimbledon, il tennis italiano ha riscoperto un periodo d’oro che mancava da tempo. Un periodo in cui non ci sono “fenomeni” alla Panatta, alla Tomba o alla Rossi, ma giocatori che continuano a costruirsi e a migliorarsi. Questo è il punto di vista di Martucci: “I tennisti del rinascimento del tennis italiano sono molto giovani, se continuano a dare il loro contributo in modo serio i buoni risultati, che mancavano da tempo, continueranno ad arrivare. Molti di loro, agli inizi, non erano considerati forti, lo stesso Berrettini ha ammesso di essere scarso quando aveva 16 anni. Con questo presidente – continua – il tennis tricolore andrà sicuramente nella giusta direzione. La forza di questo gruppo sta nell’essere eterogeneo non solo nei ragazzi, ma anche negli allenatori. Questo fattore aiuta ad evitare che si rompa il fil rouge, ovvero quello di evitare che, come accaduto con le donne, che dopo un’epopea non ci sia più niente. Sono certo che questo errore da parte della Federazione non sarà più commesso”.

Le aspettative nei confronti del secondo classificato di Wimbledon sono alte. Cosa ci possiamo aspettare da lui in occasione delle Olimpiadi? “Quando Sinner ha rinunciato alla Nazionale – commenta Martucci – è stato massacrato. Ingiustamente, perchè la responsabilità è sua, come sua è la vita. Matteo invece ci crede e vuole dare il massimo. Secondo me è un modo bellissimo da parte sua di gestire le cose, è un esempio positivo”.

Di conseguenza, lo sguardo a vincitore del torneo sull’erba, Novak Djokovic, viene spontaneo: cosa farà? C’è chi giura che per il ritiro ci sarà ancora molto, molto tempo.

Questo e molto altro, nella video intervista integrale che vi proponiamo di seguito.

LA VIDEO INTERVISTA A VINCENZO MARTUCCI

Foto: La Presse