Tennis, le Olimpiadi non assegnano punti per la classifica ATP

Non ci saranno benefici di classifica per i tennisti italiani (così come per tutti) che oggi hanno vinto il match d’esordio nel torneo di singolare alle Olimpiadi: Fabio Fognini e Lorenzo Sonego non saliranno nel ranking ATP, semplicemente perché il torneo olimpico non assegna punti per la classifica mondiale.

Si tratta di uno dei motivi, se non di quello principale, per cui tanti tennisti hanno preferito rinunciare al pass olimpico e magare andare a giocare uno dei numerosi tornei ATP di categoria 250 in programma in questa e nella prossima settimana, in concomitanza con quello che assegnerà le medaglie ai Giochi.

In questi giorni infatti si stanno disputando i tornei a Los Cabos, Gstaad ed Umago, mentre da lunedì 26 scatteranno i tabelloni principali (quelli cadetti partono già oggi) di Atlanta e Kitzbühel. Si giocherà ovviamente anche nel corso dell’ultima settimana dei Giochi, quando scatterà il torneo di categoria ATP 500 di Washington.

Top 10 ATP (Ranking al 19.07.2021)

1 Novak Djokovic (Serbia) 12113

3 Daniil Medvedev (Russia) 10370

2 Rafael Nadal (Spagna) 8270

5 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 8030

7 Alexander Zverev (Germania) 7340

4 Dominic Thiem (Austria) 7340

7 Andrey Rublev (Russia) 6005

8 Matteo Berrettini (Italia) 5488

9 Roger Federer (Svizzera) 4215

10 Denis Shapovalov (Canada) 3625

Top 10 italiani (Ranking al 19.07.2021)

8 Matteo Berrettini 5488

23 Jannik Sinner 2320

26 Lorenzo Sonego 2208

31 Fabio Fognini 1801

61 Lorenzo Musetti 1106

75 Gianluca Mager 953

82 Marco Cecchinato 888

87 Andreas Seppi 863

91 Stefano Travaglia 839

109 Salvatore Caruso 752

Foto: LaPresse