Novak Djokovic sta riscrivendo i record della storia del tennis. Con il successo a Wimbledon, il giocatore serbo ha messo in bacheca il ventesimo torneo dello Slam raggiungendo in vetta Roger Federer e Rafael Nadal. Numeri davvero impressionanti, ma che per una leggenda come John McEnroe possono essere stracciati dal numero 1 al mondo.

The Genius ha parlato alla BBC delle condizioni di Novak Djokovic ed è convinto che, se avrà il fisico può sorreggerlo, può continuare a vincere ancora a lungo: “Djokovic sta giocando meglio di quanto qualsiasi giocatore abbia dato. Credo che possa vincere almeno altri quattro o cinque Slam, se resterà in salute. Sta cercando di battere i record di tutti i tempi, ha pressione, ma è in grado di giocare il suo miglior tennis. Può farlo per almeno altri due anni, è difficile che qualcuno riesca a toccare il suo livello odierno“.

Un attestato di stima enorme di un fenomeno a favore di un altro fenomeno. E se Djokovic riuscisse proprio in ciò che ha detto lo statunitense, il serbo scriverebbe un altro record, quello del numero degli Slam vinti in assoluto detenuto ad oggi da Margaret Court, che riuscì a vincerne 24 tra il 1960 ed il 1973. Numeri davvero impressionanti, che fino ad una decina di anni fa sembravano irraggiungibili. E invece, nel 2021, parliamo di tre giocatori che hanno raggiunto quota 20 Slam, che in un modo o nell’altro sono entrati nella storia. Ora però il serbo vuole prendersi la copertina del meraviglioso libro chiamato tennis, e per McEnroe ha davvero tante chance per riuscirci.

